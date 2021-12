Wer wünscht sich nicht volles und voluminöses Haar? Genau, jeder! Deshalb gibt es unzählige Hacks und Pflegeprodukte, die uns genau diesen Wunsch erfüllen wollen. Aber oft halten sie nicht, was sie versprechen. Wir haben uns auf die Suche nach Tricks gemacht, die funktionieren und sind fündig geworden: Dieser Hack, der unsere alltäglichste Frisur – den Pferdeschwanz – betrifft, funktioniert tatsächlich.

Mit diesem kleinen Trick sieht der süße Ponytail nämlich gleich viel voluminöser aus.

Voluminöser Pferdeschwanz mit diesem easy Handgriff

TikTok ist inzwischen zur Quelle unzähliger Beauty-Hacks geworden. Manche von ihnen taugen was, andere wiederum nicht. Gerade was Haar-Tutorials angeht, sind wir aber immer etwas kritisch. Oft spielt nämlich die Beschaffenheit und die Haarstruktur eine große Rolle, ob der Trick den gewünschten Effekt erzielt.

Doch wir haben jetzt wohl den einfachsten Trick entdeckt, bei dem weder das eine noch das andere den Effekt unterbindet. Der Hack zaubert einem nämlich mit nur einem Handgriff sofort einen voluminöseren Zopf. Wir müssen es wissen, denn wir haben ihn getestet! Und lasst eins gesagt sein: Er könnte nicht einfacher sein. Alles, was ihr dafür braucht, ist ein stinknormaler Haargummi, den ihr alle Zuhause in irgendeiner Form liegen habt. Deswegen probiert es gleich einmal aus.

So funktioniert’s:

Der ganze Hack besteht lediglich aus zwei Schritten. Zuerst die Haare zu einem normalen Pferdeschwanz binden. Dabei den Haargummi nur zweimal ums Haar binden, sodass sich der Haargummi beim Anziehen noch einmal um das Haar binden lässt. Danach den Zopf in einen oberen und einen unteren Teil aufteilen. In einem letzten Schritt nur den oberen Teil nochmals mit demselben Haargummi festbinden. Et voilà! Der perfekte Zopf, der einem sofort mehr Fülle schenkt!