Am 1. August 2023 steht uns wieder einmal ein außergewöhnliches Himmelsereignis bevor. An diesem Tag werden wir einen Super-Vollmond erleben – also einen Vollmond, der der Erde besonders nahe ist und dadurch groß und hell erscheint. Diese Energie bekommen wir natürlich alle zu spüren. Doch auf drei Sternzeichen hat der Supermond ganz besonders starke Auswirkungen.

Diese drei Tierkreiszeichen können sich schon mal auf jede Menge Emotionen einstellen.

Krebs

Auch die sensiblen Krebse bekommen den Vollmond wohl ordentlich zu spüren. Sie werden unglaublich emotional (ja, noch mehr als sonst). Doch jetzt sind sie bereit, über ihre Gefühle zu sprechen und sich in der Liebe oder gegenüber Freunden zu öffnen. Auch die Emotionen seiner engsten Vertrauten sind dem Krebs zurzeit unglaublich wichtig und er bietet seine Hilfe an. Diese Empathie kommt vom Supermond.

Löwe

Der Super-Vollmond wird dem energiegeladenen Löwen zusätzlichen Schwung verleihen. Sie können sich schon mal auf eine kreative Welle einstellen, die sie dazu motiviert, neue Projekte zu beginnen und Ideen in die Tat umzusetzen. Endlich! Übrigens befinden wir uns gerade in der Löwe-Saison. In Kombination mit der Energie des Vollmondes erwartet das Sternzeichen einen Motivationsschub, den es schon lange nicht mehr erlebt hat.

Stier

Der Supermond könnte für den Stier eine Zeit der inneren Reflexion und Introspektion bedeuten. Heißt soviel wie: das Sternzeichen wird sich in den kommenden Wochen verstärkt mit seinen Emotionen und eigenen Bedürfnissen auseinandersetzen. Stiere sollten diese Zeit nun nutzen, um ihre Gefühle ganz genau zu erkunden und sich auf die persönliche Entwicklung zu konzentrieren.