In einem langen Instagram-Post widmet sich Schauspielerin Jane Fonda jetzt mit traurigen Nachrichten an ihre Fans. Denn die Hollywood-Ikone spricht darin über ihre Krebsdiagnose.

Doch Jane Fonda betont, dass sie kämpfen wird – und hat eine wichtige Botschaft an ihre Follower.

Jane Fonda enthüllt Krebsdiagnose

„Meine lieben Freunde, ich möchte euch etwas Persönliches mitteilen“, beginnt Jane Fonda einen langen Text auf Instagram. Denn zu einem Selfie von sich möchte sie ihren Fans eine schwere Nachricht mitteilen. „Bei mir wurde ein Non-Hodgkin-Lymphom diagnostiziert und ich habe mit der Chemotherapie begonnen.“

Unter einem Non-Hodgkin-Lymphom versteht man eine Krebsart, die von den weißen Blutkörperchen ausgeht. Es ist eine bösartige Erkrankung des Lymphgewebes, die mithilfe von Chemotherapie behandelt werden kann. Laut der deutschen Krebsgesellschaft ist es zwar eine seltene Krankheit, dennoch stehen die Heilungschancen gut. Denn wird ein Non-Hodgkin-Lymphom noch im Frühstadium erkannt, ist die Heilungschance groß.

„Es ist ein sehr gut behandelbarer Krebs. 80 % der Menschen überleben, ich habe also großes Glück“, betont auch Jane Fonda in ihrem Post. Doch die Schauspielerin, die im Laufe ihrer Karriere immer auch durch ihren Aktivismus aufgefallen ist, weiß, dass ihr Glück nicht von irgendwo her kommt, sondern mit gesellschaftlichen Privilegien verbunden ist.

„Fast jede Familie in Amerika hatte schon einmal mit Krebs zu tun“

„Ich habe auch Glück, weil ich krankenversichert bin und Zugang zu den besten Ärzten und Behandlungen habe“, schreibt sie. „Mir ist klar, und das ist schmerzlich, dass ich in dieser Hinsicht privilegiert bin. Fast jede Familie in Amerika hatte schon einmal mit Krebs zu tun, und viel zu viele haben keinen Zugang zu der hochwertigen Gesundheitsversorgung, die ich erhalte, und das ist nicht richtig.“

Fonda nutzt ihren Post deshalb auch für eine politische Botschaft. Denn es brauche viel mehr Informationen und Forschung über die Ursachen von Krebserkrankungen, nicht nur die Heilmethoden. „Die Menschen müssen zum Beispiel wissen, dass fossile Brennstoffe Krebs verursachen. Das gilt auch für Pestizide, von denen viele auf fossilen Brennstoffen basieren, so wie meine“, betont die Schauspielerin.

„Ich werde nicht zulassen, dass dies meinen Klimaaktivismus beeinträchtigt.“

Bei der sechsmonatigen Chemotherapie, die die Schauspielerin jetzt vor sich hat, will sie auch deshalb ein Ziel nicht aus den Augen verlieren: Ihren Aktivismus für den Klimaschutz. Zur Erinnerung: In den vergangenen Jahren war die Oscar-Gewinnerin einer der aktivsten Hollywood-Stars, wenn es um das Thema Klimaschutz ging. Regelmäßig engagierte sie sich bei Demos und wurde bei einigen Protest-Aktionen sogar verhaftet.

„Ich werde nicht zulassen, dass dies meinen Klimaaktivismus beeinträchtigt“, stellt Fonda jetzt klar. „Die Midterms stehen vor der Tür, und sie sind mehr als folgenreich. Ihr könnt euch darauf verlassen, dass ich mit euch zusammen an der Seite sein werde, wenn wir unsere Armee von Klimaschützern vergrößern.“

Der Krebs sei für sie ein „Lehrer“, der ihr bereits eine wichtige Lektion gezeigt hat: „Wie wichtig es ist, die eigene Gemeinschaft zu erweitern und zu vertiefen, damit wir nicht allein sind. Und der Krebs, zusammen mit meinem Alter – fast 85 – lehrt uns definitiv, wie wichtig es ist, sich an neue Realitäten anzupassen.“

Jane Fonda: Große Anteilnahme in Hollywood

Unter ihrem Post bekommt Fonda viel Zuspruch und Lob für ihren Mut und ihren Einsatz. Viele Fans, Freund*innen und Kolleg*innen schicken ihr Genesungswünsche und unterstützen die Schauspielerin in ihrem Vorhaben, zu kämpfen. Hollywoodstar Reese Witherspoon schreibt etwa: „Ich sende dir all meine Kraft! Ich liebe dich Jane“.

Schauspiel-Kollegin Diane Keaton kommentiert unter dem Post ihre Bewunderung für die Oscar-Preisträgerin. „Wir lieben dich, Jane. Du bist meine Heldin“, schreibt sie. „Du bist eine Kriegerin. Mein ganzes Leben lang habe ich Bewunderung für all das empfunden, was du tust. Ich werde weiterhin die Kämpferin bewundern, die du immer warst und immer sein wirst.“

Und auch Sänger Lenny Kravitz ist sich sicher: Fonda ist eine „Kriegerin“, die die Behandlung schaffen wird. „Dies wird vorübergehen. Ich sende dir all meine Liebe und Heilenergie. Gott ist mit dir“, kommentiert er.