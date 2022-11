Rebel Wilson überrascht ihre Fans nun mit zuckersüßen News. Die australische Schauspielerin ist Mutter geworden. Das Baby wurde von einer Leihmutter ausgetragen.

Das verkündet sie jetzt auf ihrem Instagram-Kanal und verrät auch gleich das Geschlecht: Es ist ein Mädchen.

Rebel Wilson ist zum ersten Mal Mutter geworden

Freudige News aus Hollywood: Rebel Wilson ist zum ersten Mal Mutter geworden. Auf Instagram teilte die australische Schauspielerin die überraschende Nachricht mit ihrer Followerschaft. Dazu postete sie ein zuckersüßes Foto des Babys in einem hellrosa Strampler mit Einhornsocken und der Caption: „Ich bin so stolz, die Geburt meines ersten Kindes, Royce Lillian, zu verkünden. Sie wurde in der letzten Woche durch eine Leihmutterschaft geboren. Die Liebe, die ich für sie empfinde, ist unbeschreiblich, sie ist ein wunderschönes Wunder!“

Die 42-jährige Australierin dankt im Zuge dessen auch gleich der Leihmutter: „Ich bin allen, die daran beteiligt waren, für immer dankbar (ihr wisst, wer ihr seid), dies war ein jahrelanger Prozess … aber ganz besonders möchte ich meiner großartigen Leihmutter danken, die sie mit so viel Anmut und Sorgfalt ausgetragen und zur Welt gebracht hat.“ Zum Schluss schreibt sie noch, wie stolz sie sei, jetzt auch im „Club der Mamas“ zu sein.

Schauspielerin macht erst im Juni ihre Liebe öffentlich

Rebel Wilson ist mit der Unternehmerin und Modedesignerin Ramona Agruma zusammen. Erst im Juni machte die Schauspielerin ihre neue Liebe öffentlich – und postete ein Foto von sich und ihrer Freundin. „Ich dachte, ich würde einen Disney-Prinzen suchen … aber vielleicht brauchte ich all die Zeit eine Disney-Prinzessin“, schrieb Wilson dazu. Was viele zu diesem Zeitpunkt aber nicht wissen: Wenn es nach der Schauspielerin gegangen wäre, hätte es dieses Posting nicht gegeben. Denn ihr Coming-out wurde durch die Drohungen einer Zeitung erzwungen. Besonders für ihre Partnerin sei dieses plötzliche öffentliche Interesse ganz schön schwierig gewesen. Doch nun scheinen die zwei ganz und gar im Babyglück zu schwelgen und das neue Familienleben in vollen Zügen zu genießen.