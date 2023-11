Weihnachten steht vor der Türe! Mit anderen Worten: Höchste Zeit, um uns zu überlegen, womit wir unsere Liebsten in diesem Jahr überraschen. Keine Sorge, wir liefern euch den passenden Input für die besten Tech-Geschenke.

Die Zeit läuft!

1. Smartwatch von Samsung

Zeit für eine neue Uhr? Absolutely! Weihnachten ist der perfekte Anlass, um seinen Freundes- und Familienkreis – oder sich selbst – mit einer nagelneuen Smartwatch zu überraschen. Die Galaxy Watch6 BT von Samsung sorgt dafür, dass wir unsere Gesundheit intensiv im Blick haben – von einer detaillierten Schlafanalyse, bis hin zur Auswertung anderer wichtiger Körperfunktionen lässt einen die Uhr den eigenen Körper ganz genau kennenlernen. Die Watch kommt in zwei Farben (Gold und Graphite) und in vier verschiedenen Größen (von 40 mm bis 47 mm). Auch praktisch: das bequeme Uhrenband lässt sich mit einem Klick austauschen. Erhältlich im Fachhandel oder online, für ab 249 Euro.

Bild: Samsung

2. Kopfhörer von Sennheiser

Aktuell scheint der Trend wieder in Richtung „The Bigger, The Better“ gehen – zumindest, wenn es um Kopfhörer geht. Sennheiser weiß, was gut ist: die praktischen Accentum Wireless Kopfhörer kommen nicht nur im weißen oder schwarzen minimalistischen Design, sondern überzeugen auch mit einer Hördauer von bis zu 50 Stunden. Wer sich voll und ganz auf seine Musik, Podcasts oder Hörbücher konzentrieren will: Kein Problem! Das vollständige Ausblenden der Außengeräusche macht es möglich. Zu bestellen online, um ca. 180 Euro.

Bild: Sennheiser

3. Soundbox von Sonos

Gute Musik für alle: Mit den Sonos Roam Soundboxen beglückt ihr euer Umfeld mit eurer Musikauswahl – und das auch noch in mehreren hübschen Farben. Die erdigen Töne reichen von Waldgrün bis Sunsetrot; somit ist für jeden Geschmack etwas dabei. Das Besondere an den Sonos Roam Boxen: sie sind leichtgewichtig (500 g), portable und raumfüllend. Der Akku hält zehn Stunden im Wiedergabemodus und ganze zehn Tage im Ruhemodus. Erhältlich online und im Handel, um 199 Euro.

Bild: Sonos

4. Hautreiniger von Foreo

Ja, auch Beauty-Gadgets sind Tech-Geschenke! Damit sagt ihr eurer BFF, euer Mama, Schwester oder Cousine auf eine liebevolle Art: höchste Zeit, für etwas Selfcare und Me-Time. Passend dazu gibt es etwa den Kiwi derma von Foreo. Ein Gerät, das mittels Diamant-Mikrodermabrasion und Porenreinigung für eine verbesserte Hautstruktur sorgt. Und mal ehrlich: Träumen wir nicht alle insgeheim von einer glatten und ebenmäßigen Haut? Zu bestellen um 169 Euro im Foreo-Onlineshop.

Bild: Foreo

5. Kleidungssteamer von Steamery

Woran man erkannt, dass man das Erwachsenenalter erreicht hat? Man freut sich unheimlich über einen Steamer! Oder, man legt einfach Wert auf faltenfreie und gepflegte Kleidung. So oder so, wir haben hier den perfekten Geschenk-Tipp für euch: der Cirrus X Steamer von der nachhaltigen skandinavischen Marke Steamery. Durch das minimalistische Design ist das Produkt nicht nur hübsch anzusehen, sondern motiviert uns auch, unsere Kleidung besser zu behandeln. Ein weiterer Bonus: hochwertige Materialien und qualitative Verarbeitung. Erhältlich online in drei Farben, um 130 Euro.