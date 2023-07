Ein strahlendes Lächeln, eine ansteckende gute Laune und eine Aura, die andere einfach glücklich macht – manche Menschen scheinen von Natur aus mit einer positiven Energie gesegnet zu sein. Doch könnte es sein, dass dies auch mit dem Sternzeichen zusammenhängt? Die Astrologie behauptet zumindest, dass bestimmte Tierkreiszeichen eine besonders positive Ausstrahlung haben.

Welche das sind, erfahrt ihr hier.

Löwe

Löwen haben es einfach – das gewisse Etwas. Und mit ihrer fesselnden Persönlichkeit und ihrer leidenschaftlichen Natur ziehen sie die Aufmerksamkeit anderer Menschen auf sich. Löwen sind optimistisch, charismatisch und selbstbewusst – wie wir alle wissen. Sie verbreiten Freude und Enthusiasmus, wo immer sie hingehen, und inspirieren andere dazu, das Beste aus sich herauszuholen. Ihre positive Energie ist ansteckend und motiviert Menschen um sie herum dazu, mutig und kreativ zu sein. Einziges Manko: Sie können manchmal vielleicht sogar etwas ZU selbstbewusst rüberkommen.

Waage

Die Waage ist bekannt für ihre Ausgewogenheit und Harmonie. Geborene dieses Sternzeichens streben stets nach Frieden und Gerechtigkeit in allen Lebensbereichen und bringen dadurch eine beruhigende Energie mit sich. Sie haben außerdem ein ausgeprägtes Gespür für Schönheit und Ästhetik, was ihnen hilft, positive Stimmungen zu schaffen. Und mit ihrer charmanten Art und ihrem diplomatischen Geschick schaffen sie es sogar, den ein oder anderen Konflikt zu lösen. Kein Wunder, dass dieses Sternzeichen bei seinem Mitmenschen so beliebt ist.

Schütze

Die Schütze ist ein Feuerzeichen, das für seine Abenteuerlust und seinen Optimismus bekannt ist. Schützen strahlen eine ansteckende Begeisterung für das Leben aus und haben von Natur aus eine positive Einstellung, die andere einfach mitreißt. Man kann sagen, dass sie das Leben einfach voll und ganz genießen. Schützen sind außerdem offene und ehrliche Wesen. Sie lieben es, neue Dinge zu entdecken und teilen ihre Erfahrungen gerne mit anderen. Sie versprühen einfach jede Menge positive Vibes und ermutigen ihre Mitmenschen dazu, auch mal ihre Komfortzone zu verlassen.