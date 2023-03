Warum manche Menschen so sind, wie sie eben sind, lässt sich oftmals durch deren Sternzeichen erklären. Noch mehr Aufschluss über den Charakter bestimmter Personen liefert die Kombination mit der jeweiligen Aura-Farbe. Denn dadurch erfahren wir nicht nur alles über die Eigenschaften der Tierkreiszeichen, sondern auch, welche Energien hier im Umlauf sind.

Ihr seid neugierig, welche Aura-Farbe euch selbst oder Personen in eurem Umfeld umgibt? Wir verraten es euch …

Wassermann: Grün

Wassermänner sprudeln nur so über vor Ideen. Daher sind sie oft auch unermüdlich und zeigen großen Einsatz, wenn ihnen etwas gefällt. Da das Tierkreiszeichen stets hoffnungsvoll und durchaus optimistisch durchs Leben geht, umgibt es auch die Farbe Grün. Denn Grün steht ja bekanntlich für die Hoffnung. Und auch sonst verbindet die Wassermänner viel Ruhe, Offenheit und ein erfrischender Charakter mit ihrer Aura-Farbe.

Fische: Lila

Fische-Geborene werden von einem Lila begleitet. Die Farbe versprüht Harmonie und Kreativität. Und genau das trifft auch auf das Sternzeichen zu. Denn Fische lieben es, ihre kreative Seite auszuleben, sei es im Beruf oder in ihrer Freizeit – am liebsten toben sie sich künstlerisch aus. Außerdem ist das Tierkreiszeichen stets darauf bedacht, dass es in seinem Umfeld harmonisch zugeht. Auch spirituell sind Fische sehr gut dabei. Kein Wunder also, dass viele den Eindruck haben, dass das Sternzeichen eine mystische Aura umgibt. Mystisch, wie die Eigenschaft der Farbe Lila.

Widder: Pink

Die Leidenschaft und das Temperament steht beim Widder hoch im Kurs. Daher wechselt die Aura-Farbe des Sternzeichens auch immer wieder zwischen einem kräftigen Pink und einem sehr dunklen Rot. Denn oftmals nimmt die impulsive Art Überhand und die Stimmung kann schnell ins Hitzige umschlagen. Dafür weiß das Tierkreiszeichen aber auch, was es möchte. Von seinem starken Willen angetrieben, erreicht der Widder nahezu alles, was er sich vornimmt. Dafür ist ihm auch kein Weg zu schade.

Stier: Braun

Bodenständig und tief mit der Natur verbunden, gehen Stiere durchs Leben. Daher trifft auch die Farbe Braun direkt auf ihren Charakter. Das Sternzeichen weiß, worauf es wirklich ankommt, welche Werte wichtig sind und welche Dinge man als reine Oberflächlichkeiten bezeichnen kann. Umso mehr können sie die kleinen Freuden des Lebens genießen und sind oft voller Zufriedenheit. Hin und wieder mischt sich auch ein erfrischendes Waldgrün dazu – das verkörpert Glück und Hoffnung, genauso wie das Lebensmotto des Stieres.

Zwillinge: Gelb

Zwillinge-Geborene läuten den Sommer ein – mit ihrer Stimmung und auch mit ihrem Charakter. Denn sie strahlen Gelassenheit, Lebensfreude und Verspieltheit aus – so wie die Farbe Gelb. Wenn man Spaß haben und das Leben genießen möchte, ist man bei Zwillingen genau an der richtigen Adresse. Doch die Aura-Farbe des Sternzeichens changiert auch ins dunkle Gelb, da es auch eine sehr tiefgründige und ernste Seite hat. Das beweist allerdings nur, dass Zwillinge unheimlich vielschichtig sind und man sich mit sämtlichen Themen an sie wenden kann.

Krebs: Rosa

So empathisch wie der Krebs ist kaum ein anderes Sternzeichen. Aus diesem Grund folgt ihm auch eine zarte rosarote Aura-Farbe. Denn diese steht für eine liebevolle, fürsorgliche und sensible Art. Krebse haben auch eine stark ausgeprägte romantische Seite, die hin und wieder mal ins leicht naive rutschen kann. Doch ihre größte Gabe ist es, die Menschen und sie herum zu verzaubern. Denn dem Tierkreiszeichen sind Gefühle und Emotionen unheimlich wichtig, daher trägt es sein Herz grundsätzlich auch auf der Zunge.

Löwe: Orange

Auffällig, stark und leuchtend: Das trifft sowohl auf die Persönlichkeit des Löwen zu, als auch auf die Eigenschaft seiner Aura-Farbe Orange. Das Sternzeichen strahlt zwar ein unglaubliches Selbstbewusstsein und jede Menge Power aus, ist aber gleichzeitig auch sehr warmherzig und verständnisvoll. Hin und wieder wechselt das prägnante Orange auch in einen schimmernden Goldton. Kein Wunder, denn die stolzen Löwen wissen eben, was schön ist! Daher scheuen sie sich auch nicht davor, ein Leben im Luxus zu führen. Wie sie Luxus definieren, liegt allerdings ganz bei ihnen selbst.

Jungfrau: Blau

Auch wenn die Jungfrau eigentlich ein Erdzeichen ist, verbindet man dennoch die Aura-Farbe Blau mit dem Sternzeichen. Aber nicht irgendein Blau, sondern ein edles, sattes Königsblau. Das Sternzeichen gilt nämlich als äußerst pflichtbewusst, intellektuell und kraftvoll. Eigenschaften, die auch Adelige haben sollten. Dazu strahlt die Jungfrau eine tiefe, innere Ruhe und Gelassenheit aus. Es scheint, als wäre jeder Schritt genauesten überlegt. Dafür gibt es auch einen Grund: Das Sternzeichen ist mit sich selbst im Reinen.

Waage: Blau/Grün

Waagen gelten als stolz, optimistisch und äußerst charismatisch. Kein Wunder, dass ihre Aura-Farbe der eines mystischen Wasserfalls oder noch besser, den faszinierenden Polarlichtern gleicht. Denn die Mischung aus Blau und Grün zeigt, dass das Sternzeichen mehrere Eigenschaften in sich vereint, die mal stärker und mal weniger stark zum Vorschein kommen. Waagen sind zwar besonders hoffnungsvoll und fröhlich, können aber auch ganz anders. Denn tief in ihnen schlummert eine düstere Seite, die geheimnisvoll und zerbrechlich ist.

Skorpion: Dunkles Blau

Harte Schale, weicher Kern – so könnte man Skorpione oftmals beschreiben. Daher wechselt ihre Aura-Farbe auch gerne mal zwischen einem dunklen Blau und einem funkelnden Schwarz. Das bedeutet allerdings nichts Schlechtes! Sondern lediglich, dass das Sternzeichen oft unnahbar und in sich gekehrt wirkt. Doch hat man die Schale erstmal geknackt, kommt ein funkelndes, liebevolles und zärtliches Wesen zum Vorschein. Dennoch gehört Melancholie einfach zum Leben von vielen Skorpionen. Doch genau das lässt sie auf andere auch so geheimnisvoll und unheimlich interessant wirken.

Schütze: Orange/Gelb/Blau

Sich nur auf eine Farbe festzulegen, wäre für die Schützen viel zu gewöhnlich. Daher wechselt das Sternzeichen zwischen leuchtenden Orange- und Gelbtönen sowie hellem Blau hin und her. Das Tierkreiszeichen kann seinen Lebenshunger kaum stillen. Von der Neugier und Kreativität getrieben würde es am liebsten alles ausprobieren, was nur möglich ist. Abenteuer stehen bei der Schütze also sehr hoch im Kurs. Die erfrischende und gelassene Art des Sternzeichens wird dafür sorgen, dass es noch sehr weit kommt.

Steinbock: Rot

Wer einen Steinbock kennt, der weiß, dass eine unerschöpfliche Energie von ihm ausgeht. Genauso wie die Farbe Rot, die einfach niemals ihre Strahlkraft verliert. Das große Selbstbewusstsein und die disziplinierte Art des Sternzeichens führen oft dazu, dass seine Umgebung denkt, es wäre ziemlich arrogant. Dabei möchte der Steinbock einfach nur seine Ziele erreichen und das am besten so schnell wie möglich! Eine Sache, die man jedoch kaum vermuten würde: Von dem teils sturen Tierkreiszeichen geht auch eine unheimliche Geduld aus – und das immer genau dann, wenn es wirklich darauf ankommt.