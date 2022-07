Auf Instagram teilt Ex „Bachelor“-Kandidatin Angelina Pannek regelmäßig Updates aus ihrem Privatleben. Da sie dafür immer wieder auch gemeine Kommentare und Hassnachrichten erhält, zieht sie jetzt ernste Konsequenzen.

Denn die Influencerin hat offenbar Anzeige gegen eine Followerin erstattet

Angelina Pannek reagiert auf Hassnachrichten und böse Kommentare

So schön und inspirierend die Zeit in den Sozialen Medien auch sein kann, so schwierig kann auch der Umgang mit gemeinen Kommentaren, Hatern und Kritik sein. Denn ein einziger negativer Kommentar kann schnell die gesamte Laune verderben, zu Selbstzweifeln führen oder sogar noch schlimmere Folgen verursachen.

Wie anstrengend der Umgang mit Follower*innen sein kann, zeigt jetzt auch Angelina Pannek. Denn die Ex „Bacherlor“-Kandidatin wollte in ihrer Story eigentlich nur eine Fragerunde starten. Doch während manche Fans nach Outfit-Tipps und den aktuellen Plänen von Angelina fragen, sticht eine Followerin negativ heraus. Sie schreibt: „Wieso bekommt man nie mit, dass dein Kind bei dir ist? Ist es nicht mehr bei dir?“ Eine Frage, die Angelina offenbar sehr stört. Denn sie postet den Beitrag und schreibt dazu: „Sorry aber was für eine dumme Frage. Mein Kind ist IMMER mit mir!“

Daraufhin stöbert Angelina offenbar in dem Profil der Followerin und erkennt, dass es nicht das erste Mal ist, dass diese ihr negative Kommentare und Nachrichten hinterlässt. Immer wieder nennt sie sie etwa „verwöhnte Göre“, beschimpft sie als „Hackfresse“ und kommentiert Gemeinheiten unter Angelinas Storys. Seit April – dokumentiert Angelina mit einem Screenshot – beschimpft die Followerin sie immer wieder.

„Schattenseite dieses Business“

Als die Influencerin die Dokumentation davon postet, scheint die Followerin Konsequenzen ziehen zu wollen. Denn Angelina schreibt kurze Zeit später, dass die junge Frau alle Kommentare und Beiträge gelöscht habe. Auch ihren Instagram-Namen hat sie offenbar geändert. Doch Angelina betont, dass sie von allen Beschimpfungen Screenshots gemacht habe.

Letztlich will sie sich den Umgang online also nicht mehr gefallen lassen. Denn Angelina schreibt: „Nun ist es das erste Mal in meiner ganzen Laufbahn, dass ich Anzeige erstatten werde.“ Später reagiert Angelina in einem Video noch auf die Reaktion der Followerin, die offenbar auch ihr Profilbild und alle Beiträge von ihrem Instagram-Kanal gelöscht hat. Die Anzeige gegen sie „ist trotzdem gemacht“, betont Angelina und nennt den Umgang in den Sozialen Medien die „Schattenseite dieses Business“