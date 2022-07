Erst vor wenigen Wochen verkündeten BTS ihre Auszeit, nun haben sie bereits ein kleines Trostpflaster für ihre Fans parat: Die koreanischen Superstars haben einen Mega-Deal mit Disney unterzeichnet! Es soll ein Konzertfilm, eine Reality-Serie mit Bandmitglied V und eine Doku über die K-Pop-Band auf Disney+ kommen.

Geplant sei eine langfristige Zusammenarbeit zwischen der K-Pop-Boyband und Disney.

BTS verkünden Kooperation mit Disney

Was war das für ein Hiobsbotschaft für alle BTS-Fans: Vor knapp vier Wochen verkündete die K-Pop-Band völlig überraschend ihre vorübergehende Trennung! Auszeiten wie diese, sind in der K-Pop-Szene nicht ungewöhnlich. Dennoch schlug die Botschaft ein wie eine Bombe, immerhin sind BTS bereits seit neun Jahren unzertrennlich.

Doch nun dürfen sich BTS-Fans, auch ARMY genannt, freuen: Die beliebte K-Pop-Band hat einen Vertrag mit Disney unterzeichnet. Die K-Pop-Idols arbeiten mit der Walt Disney Company über ihr Studio HYBE zusammen, um nicht nur ein, sondern gleich fünf (!!!) neue Streaming-Projekte zu produzieren. Jaaa, wenn die Band etwas angeht, dann gleich richtig!

Eine Disney-Sprecherin äußerte sich wie folgt zu dem Deal: „Diese Zusammenarbeit repräsentiert unseren kreativen Ehrgeiz – mit ikonischen Content-Erstellern und Topstars im asiatisch-pazifischen Raum zusammenzuarbeiten, damit ihr Talent vom Mainstream-Publikum auf vielfältige Weise genossen werden kann. Wir glauben, dass diese neuen Titel Verbraucher weltweit fesseln werden, und freuen uns darauf, weitere Musikinhalte in unseren Dienst aufzunehmen.“

Mehrere Projekte geplant

Drei der fünf Projekte sind schon bekannt. Der Konzertfilm „BTS: Permission To Dance On Stage – LA“, der im November im Sofi-Stadion gedreht wurde. Die Reality-Serie „In the Soup: Friendcation“, in der BTS-Mitglied Kim Taehyung gemeinsam mit Schauspieler Seo-jun Park von „Itaewon Class“ zu sehen sein wird.

Außerdem kommt eine Dokuserie mit dem Titel „BTS Monuments: Beyond the Star“. Laut dem Streamingportal soll die Serie 2023 exklusiv auf Disney+ abrufbar sein. In einem gemeinsamen Statement von HYBE und Disney steht geschrieben: „Diese originelle Dokuserie folgt der unglaublichen Reise der Pop-Ikonen BTS. Mit beispiellosem Zugriff auf eine riesige Bibliothek mit Musik und Filmmaterial der letzten neun Jahre wird die Serie das tägliche Leben, die Gedanken und Pläne der BTS-Mitglieder zeigen, während sie sich auf ihr zweites Kapitel vorbereiten.“

Ja, ihr habt richtig gelesen. „Zweites Kapitel“ – und das klingt wohl mehr als vielversprechend, liebe Army!

Hörst du K-Pop? Oh jaaaa! Ich hab sogar einen Bias *hihi* Nein, die Musik ist nicht so meins!

Quiz Maker – powered by Riddle