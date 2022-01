Arnold Schwarzenegger war am Wochenende in einen schweren Autounfall in Los Angeles verwickelt. Bei dem Crash mit vier Fahrzeugen wurde nach Angaben der Polizei eine Person verletzt. Arnie selbst sei aber wohlauf.

Der berühmte Klimaschützer soll den Unfall verursacht haben.

Arnold Schwarzenegger in schweren Unfall verwickelt

Die Bilder erinnern an einen Actionfilm. Ein Monster-SUV rollte über die Motorhaube eines kleineren Fahrzeuges und kommt seitlich geneigt zum Stillstand. In der Hauptrolle: Arnold Schwarzenegger. Nur, dass diese Szenen aus keinem Hollywood-Blockbuster stammen, sondern sich tatsächlich so abgespielt haben. Der „Terminator“-Darsteller war nämlich am Wochenende in einen Mega-Crash in LA verwickelt.

Wie CNN berichtet, kam es in der Nähe von Arnies Zuhause im Stadtteil Brentwood von Los Angeles zur regelrechten Auto-Karambolage: So soll Schwarzeneggers XXL-SUV in und sogar auf einen wesentlich kleineren Toyota Prius gefahren sein, bevor er dann seitlich auf einem Porsche Cayenne landete.

Eine Frau verletzt; Arnie wohl auf

Bilder, die TMZ vorliegen, zeigen den Schauspieler noch am Unfallort. Dabei soll der Crash so heftig gewesen sein, dass sich die Airbags in Arnies SUV öffneten. Arnold Schwarzenegger soll es aber glücklicherweise gut gehen. Der 74-Jährige mache sich nur große Sorgen um die verletzte Autofahrerin, die er wohl persönlich besuchen wolle. Die Fahrerin des Prius soll nämlich stark am Kopf blutend ins Krankenhaus gebracht worden sein.

Arnold Schwarzenegger Involved in Bad Car Accident with Injuries https://t.co/uDRiIlmyMm — TMZ (@TMZ) January 22, 2022

Schwarzenegger fuhr über rote Ampel

Mittlerweile ist klar: Der 74-Jährige hat den Crash offenbar verursacht. Wie ein Polizeisprecher kurz nach dem Unfall bekannt gab, sei der Schauspieler in der Nähe seines Hauses beim Abbiegen über eine rote Ampel gefahren.

„Weder Alkohol noch Drogen werden als Faktor bei diesem Zusammenstoß vermutet“, zitierten Medien die Polizei. Sowohl Arnold als auch die anderen Beteiligten seien am Unfallort geblieben, bis die Beamten eintrafen. Der frühere kalifornische Gouverneur habe zudem am Unfallort nach der verletzten Frau gesehen und später mit Einsatzkräften gesprochen.