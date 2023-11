Die „Hangover“-Reihe war für viele Teenager und Erwachsene der 2010er Jahre wohl eine der größten Kinoreihen schlechthin. Kein Wunder also, dass immer wieder auch über weitere Fortsetzungen spekuliert wird.

Zu diesen äußert sich jetzt einer der Hauptdarsteller, Bradley Cooper.

„Hangover“ machte Bradley Cooper zum Superstar

Wir reisen zurück ins Jahr 2009. Damals gab es im Sommer eine Komödie, die scheinbar wirklich jede:r gesehen hat: „Hangover“. Der Film über eine Gruppe von Freunden, die für einen Junggesellenabschied nach Las Vegas fahren und dort eine Nacht voller Chaos erleben, war einer der größten Hits des Jahres – und bekam dementsprechend zwei Fortsetzungen, die ebenfalls richtig erfolgreich waren und die frühen 2010er-Kinojahre prägten.

Ganz nebenbei katapultierte die „Hangover“-Reihe ihre Darsteller auch in die oberste Liga Hollywoods. Allen voran Bradley Cooper, der durch diesen Film zum internationalen Superstar wurde. 2011 ernannte das „People Magazin“ ihn zum „Sexiest Man Alive“; für Filme wie „A Star is Born“ und „American Hustle“ wurde er für Oscars nominiert. Er etablierte sich nicht nur als Schauspieler, sondern auch als Produzent und Regisseur. Doch so wie es aussieht, blickt er immer noch gerne auf seine „Hangover“-Zeit zurück.

Folgt ein vierter Teil?

Denn als er in einem Interview in der „The New Yorker Radio Hour“ zu einem möglichen vierten Teil befragt wird, antwortet der Schauspieler: „Ich würde Hangover 4 wahrscheinlich sofort machen.“ Für ihn liegt der Grund dafür auf der Hand: der Regisseur und der restliche Cast! „Nur weil ich Todd [Phillips], Zach [Galifianakis] und Ed [Helms] so sehr liebe, würde ich es wahrscheinlich tun“, so der 48-Jährige.

Doch bevor ihr jetzt eure Klebetattoos und Mini-Affen für die Premiere des vierten Teils rauskramt, gibt es leider auch eine schlechte Nachricht. Denn auch, wenn Cooper dabei wäre; einen vierten Teil hält er eigentlich nicht für realistisch. „Ich glaube nicht, dass Todd das jemals tun wird“, sagt er über den Regisseur Todd Phillips. Es bleibt also wohl doch nur ein Wunsch der Fans! Außer Todd Phillips lässt sich noch umstimmen.