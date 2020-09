Kennst du dieses Gefühl, das sich bei den meisten Mitte-Zwanzig im Bauch einschleicht? Dieser Gedanke im Hinterkopf: „Bin ich jetzt eigentlich erwachsen?“. Früher waren alle über 20 für dich vollwertige Erwachsene, die Verantwortung tragen und voll im Leben stehen.

Und jetzt? Wir haben einen kleinen Selbsttest für dich. Wenn du diese Pieces im Schrank hast, dann kannst du deine Mama anrufen und ihr sagen: „Mama, ich bin jetzt endlich erwachsen.“

Eine hochwertige It-Bag

Früher war es dir vielleicht völlig egal, aus welchem Material deine Taschen waren. Heute hast du schon ein geschulteres Auge und erkennst schnell Fehler im Material, schlampige Nähte und Fälschungen sowieso. Daher legst du selbst Wert auf Qualität und setzt am liebsten auf Originale. Außerdem weißt du, dass die Bauchtasche mittlerweile wieder en vogue ist und die gerne selbstbewusst tragen kannst!

Ein Trend-Dress

Erinnerst du dich, als du deine Kleidung noch danach ausgewählt hast, was alle anderen in der Schule getragen haben? Gott sei Dank ist das vorbei. Bye Bye zum Einheitsbrei: Jetzt weißt du, wie du dich richtig in Szene setzt und traust dich auch mal, Farbe zu bekennen und alle Blicke auf dich zu ziehen. Auch wenn die Mehrheit deiner Garderobe vielleicht aus Basics und hauptsächlich aus Schwarz, Weiß und Jeans besteht: Du hast dieses eine It-Piece, in dem du einfach unglaublich strahlst

Mindestens einen Blazer

Blazer gehören einfach in jede erwachsene Garderobe. Denn spätestens, wenn du dein erstes Vorstellungsgespräch hinter dir hast, merkst du: Mit Blazer ist gleich alles mehr Business. Mit ripped Jeans, High Heels und weißem Shirt gestyled wird dieses Fashion-Basic außerdem gleich zum Party-Hingucker!

Einen Trenchcoat

Trends kommen und gehen. Aber, und darauf kannst du dich verlassen: Der Trenchcoat bleibt! Wenn du einmal einen Trenchcoat gefunden hast, der dir eine wunderschöne Sanduhr-Silhouette zaubert, wirst du sehr wahrscheinlich nie wieder etwas anderes anziehen wollen. Und du hast beim Kauf vielleicht sogar den Gedanken: „Den hab ich jetzt ein Leben lang.“

Stiefeletten

Gibt es etwa erwachsenere Schuhe als Stiefeletten? Wir glauben nicht. Das Schöne an Stiefeletten: Du kannst sie lange tragen, ohne, dass sie unbequem werden. Sie sind also auch für die unter uns geeignet, die hohe Schuhe nicht gewöhnt sind!