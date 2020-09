Bald kommt ein neuer Netflix-Film raus. Und auch Matthias Schweighöfer wird darin zu sehen sein. Außerdem wird er auch Regisseur und Produzent des Films sein.

Das verkündete Netflix kürzlich mit einer Presseaussendung.

Matthias Schweighöfer bei Netflix-Prequel zu sehen

Matthias Schweighöfer ist bei einer neuen Netflix-Produktion dabei. Nicht nur, dass er als Schauspieler einen der Hauptcharaktere übernehmen wird, er wird auch noch als Regisseur mitarbeiten.

Bei dem Film handelt es sich um ein Prequel des Zombie-Klassikers “Army of the Dead”. In der Vorgeschichte geht es um die Figur Ludwig Dieter, die Matthias selbst in “Army of the Dead” verkörpern wird. “Es hat riesigen Spaß gemacht, Teil dieses wunderbaren Ensembles um Zack Synder zu sein. Ich freue mich sehr, dass ‘Army of the Dead’ nun auf vielen verschiedenen Ebenen weiterentwickelt wird”, sagt der Schauspieler zu dem Film. Aber nicht nur als Schauspieler und Regisseur wird der 39-Jährige mitwirken, auch als Produzent soll Schweighöfer mit am Start sein.

Auf der Erfolgswelle

Das ist nicht der erste Erfolg von Matthias Schweighöfer. Denn bereits 2016 spielte er bei einer beliebten Amazon-Serie die Hauptrolle. In dem Netflix-Streifen “You are Wanted” spielte er nicht nur den Hauptcharakter Lukas Franke, sondern führte bei dieser Serie auch noch Regie.