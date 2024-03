Seit Tagen kursieren Gerüchte rund um die Familie Cyrus, die alles andere als angenehm sind. Mama Tish Cyrus soll ihrer Tochter Noah nämlich den Mann ausgespannt haben. Wer das Liebesleben der 56-Jährigen verfolgt hat, weiß, dass es sich bei diesem Mann um den 54-jährigen Schauspieler Dominic Purcell handelt.

Mittlerweile hat sich auch Noahs Schwester Miley Cyrus zu Wort gemeldet.

Liebesdreieck sorgt für Chaos in der Cyrus-Family

Steckt die berühmte-berüchtigte Cyrus-Familie etwa in einer Krise? Wenn es nach den Gerüchten geht, die seit Tagen die Runde machen, dann definitiv ja! Demnach soll die neue Liebe von Mama Tish Cyrus zuerst eigentlich der Lover einer anderen Cyrus-Dame gewesen sein. Nämlich Noah, die 24-jährige Tochter von Tish.

Aber beginnen wir von vorne! Über 28 Jahre lang war Tish mit Country-Star Billy Ray Cyrus verheiratet, bis es 2022 zum Liebes-Aus inklusive Scheidung kam. In ihrer Ehe soll sich Tish jedoch schon lange nicht mehr wohlgefühlt haben. Im Promi-Podcast „Call Her Daddy“ erzählte sie kürzlich, dass sie vor der Trennung einen „kompletten psychischen Zusammenbruch“ erlitt. Doch der Schritt, die Scheidung zu wagen, hat sich für die 56-Jährige schließlich doch gelohnt. „Mir wurde plötzlich die Last der Welt von meinen Schultern genommen, ich konnte einfach atmen, im Garten kiffen und nackt in meinem Pool baden gehen“, berichtet sie.

Auch eine neue Liebe begrüßte Tish in ihrem Leben, nämlich „Prison Break“-Star Dominic Purcell, den sie nach einer kurzen Beziehung im Jahr 2023 sogar heiratete. Schon damals sorgte die Hochzeit für Spekulationen über einen Familienzwist! Denn nicht alle Kinder von Tish waren bei der Zeremonie anwesend. So fehlte etwa Sohn Braison – und auch Tochter Noah war nicht mit dabei, als ihre Mutter erneut vor den Traualtar trat. Während man sich damals bereits Gedanken über das Fernbleiben der Kinder machte, soll der Grund dafür nun gefunden sein – das behauptet zumindest ein Insider gegenüber der US-Zeitschrift US-Weekly.

„Noah ist sehr verstört“

Wie die anonyme Quelle verrät, soll nämlich Tishs jüngste Tochter Noah zuerst mit dem 54-jährigen Schauspieler angebandelt haben. „Noah war mit Dominic zusammen, als Tish damit begann, ihn zu umwerben“, so der Insider. Tish sei dabei „bewusst“ gewesen, dass er der Freund ihrer Tochter war. Umso verletzender für die 24-Jährige, dass ihre eigene Mutter jetzt mit dem Mann verheiratet ist, den sie einst liebte. „Die Probleme zwischen Noah und Tish gehen weit über das hinaus, was die Leute denken. Noah ist sehr verstört darüber, dass Tish ihr Dominic einfach weggenommen hat“, so der Insider weiter.

Doch wer kannte Dominic nun wirklich zuerst? Wie Tish in „Call Her Daddy“ verriet, gab es bereits vor vielen Jahren den ersten Kontakt zu ihrem heutigen Ehemann. So soll er sie bereits 2016 auf Instagram kontaktiert haben. „Ich folgte ihm auf Instagram und er hat mir eine Direktnachricht geschickt und gesagt: ‚Hey Tish, ich wollte nur sagen, ich finde dich supercool und … du machst einen tollen Job mit deiner Familie.'“ Dann passierte einige Jahre nichts, bis Purcell schließlich zwei Cyrus-Frauen den Kopf verdrehte …

„Miley Cyrus hatte keine Ahnung“

Die Frage, die sich jetzt viele stellen: was sagt Miley Cyrus dazu? Immerhin soll die „Flowers“-Interpretin sowohl zu ihrer Mutter als auch zu ihrer Schwester eine enge Bindung haben. Ein Insider verriet dem People-Magazin dazu jetzt, dass die Sängerin scheinbar nichts von dem Liebesdreieck mitbekommen habe. „Miley hatte keine Ahnung von dem Drama mit Dominic. Überhaupt keine Ahnung“, so die Person aus dem Inner-Circle der Cyrus-Family.

Schließlich sei es aber doch zu einer kleinen Diskussion gekommen, wie der Insider hinzufügt: „Sie hat ihre Mutter damit konfrontiert. Sie findet es eine seltsame Situation, aber sie liebt ihre Mutter und möchte, dass sie glücklich ist“.