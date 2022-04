Die weltberühmte Inkastadt Machu Picchu ist wohl allen ein Begriff. Beim Studieren alter Karten und Dokumente fanden Forscher jetzt aber heraus: Die Inka nannten sie ursprünglich anders.

So soll der eigentlich Name der Weltkulturstätte Huayna Picchu sein.

Machu Picchu heißt eigentlich Huayna Picchu

Die Inkastadt Machu Picchu gehört zu den bekanntesten und meistbesuchten archäologischen Stätten – nicht nur in Peru, sondern weltweit. Doch wie jetzt bekannt wird, trägt die berühmte Inkastadt möglicherweise schon seit gut 100 Jahren den falschen Namen. Das haben nun jedenfalls zwei Forscher beim Studieren alter Dokumente und Karten herausgefunden.

Kurze Exkursion in die Geschichte: Die weltberühmte Inkastadt wurde im 15. Jahrhundert auf einem Bergrücken zwischen den Gipfeln des Huayna Picchu und des Machu Picchu errichtet. Vom Westen entdeckt wurde der Ort 1911 von Hiram Bingham. Äußerst medienwirksam inszenierte Bingham damals seine Reise nach Peru in „National Geographic“. Auf über 20 Seiten schilderte er im Jahr 1913 in Text und Bild, was er in den Tiefen des peruanischen Dschungels gefunden hatte: eine vergessene Stadt – die er als Machu Picchu bezeichnete.

Historische Quellen erwähnen den Namen Machu Picchu nicht

Dem peruanischer Historiker Donato Amado Gonzales und dem US-Archäologe Brian Bauer fiel nun auf, dass in den historischen Quellen nirgends der Name Machu Picchu vorkommt.

Aus gesichteten Aufzeichnungen aus dem 16. und 17. Jahrhundert geht hervor, dass spanische Eroberer die Inkastadt als Huayna Picchu („junger Berg“) oder schlicht Picchu bezeichneten, so die Experten. Der Name Machu Picchu habe sich hingegen erst ab dem Jahre 1911 verbreitet, nachdem Bingham über die Stadt berichtete.

Vergessen selbst in der lokalen Bevölkerung

Die Untersuchungen enthüllten zudem, dass vor 100 Jahren selbst die meisten Bewohner der Region kaum noch etwas über die Ruinen der Inkastadt wussten. Als der US-Archäologen Bingham dann 1911 in die Gegend kam, bezeichnete die lokale Bevölkerung die Ruinenstadt nach dem höchsten Gipfel des Gebiets Machu Picchu.

Wer jetzt aber glaubt, die Stadt heißt ab jetzt Huayna Picchu – Fehlanzeige! Dass die Ruinenstätte in den Anden nun im Nachhinein umbenannt wird, ist unwahrscheinlich. „Machu Picchu“ ist eine weltweit bekannte Marke – und das wird sich wohl auch nicht ändern.