Vorbei ist es mit der Bequemlichkeit! Denn, wenn es nach Promi-Fashionistas wie Bella Hadid oder Stefanie Giesinger geht, wird es Zeit unsere großzügig geschnittenen Baumwollhöschen gegen G-Strings zu tauschen. Und damit diese auch genügend Aufmerksamkeit bekommen, müssen sie aus super low-waist Hosen heraus blitzen.

Es war der Key Look der Chanel Show für das Frühjahr/Sommer 2022: ein tief sitzender Rock mit integriertem Tanga

Hipp, hipper, Tanga!

Der Sommer bringt ja so allerlei ans Tageslicht. Im Sommer 2022 eben auch die Unterhosen der Stars. Und die haben nichts mehr mit den großzügigen Baumwollunterhosen gemein, die in den letzten Jahren mit dem Aufkommen von leisure-wear gefeiert wurden. Nope, die Höschen-Blitzer erinnern vielmehr an obszöne Hoppalas. Denn während der String die letzten 20 Jahre seinen Vorteil in seiner ganzen Unauffälligkeit unter der Mode lebte, wird er jetzt als optischer Reiz eingesetzt. In Verbindung mit Hüfthosen oder Low-Waist Röcken wird er einfach höher als der Bund des Beinkleides gezogen. Der Steiß wird damit optisch betont und hat eine ähnlich optische Wirkung wie die „Arschgeweih“-Tätowierung. Auf TikTok feiern Tanga Anhänger unter #WhaleTail (die englischsprachige Bezeichnung für Tanga) das Y2K Comeback. Und diese Promi-Fashionistas sind auch schon angefixt:

Und so blitzen wir unseren String 2022

Weit geschnittene Hüfthose zu einem cropped-geknoteten Top und fertig war der sexy Trend der Nullerjahre. Eine gute Kopie davon gelingt Bella Hadid in ihrem sportlichen Outfit. Durch den G-String Blitzer bekommt die sportliche Cargohose noch einen sexy Vibe.

Und auch das legere Business-Outfit bekommt mit dem Tanga ein sexy Upgrade. Stefanie Giesinger stylt ihren G-String zur Hüftjeans. Der biedere Blazer verleiht dem Look dabei eine Coolness, ohne obszön zu wirken. Okay, zum Business Meeting mit dem neuen Boss würden wir das Outfit zwar nicht anziehen. Office-tauglich finden wir den Look aber allemal.

Etwas weniger plakativ, aber nicht minder sexy kann der Tanga mit etwas mehr Stoff wie bei Chanel getragen werden. Auch eine ähnliche Farb- oder Material-Kombi entschärft den Look. Sängerin Normani trägt so eine Tanga-Version. Lasziv wirkt bei ihr nicht der String, sondern vielmehr der Rest des Looks. Und sagen wirs mal so: Wer nicht gerade auf der Bühne performt, dem sei dazu ein enges Langarm-Shirt empfohlen ;-).

Die Styleperfektion bekommt der Tanga in einer eingearbeiteten Version eines Abendkleides. Hailey Biebers Tanga-Blitzer erinnert kaum an den Look der Unterwäsche. Dennoch macht genau das Tanga-Detail das einfache Kleid Startauglich.

Wie alltagstauglich ist der Trend?

Bleibt zum Schluss noch die Frage, wie alltagstauglich ist der Trend? Die nötige Attitüde mit einem Hauch Exhibitionismus ist dabei schon gefragt. Das „Arsch frisst Hose Gefühl“ darf auch nicht stören und die schrägen Kommentare weniger aufgeschlossener Fashion-People ebenfalls nicht.

Seid ihr Team Tanga? Na logo! Immer her mit dem heißen Scheiß! Nö danke ich passe!

Quiz Maker – powered by Riddle