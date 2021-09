Mit ihrem aktuellen Instagram-Posting sorgt Model Stefanie Giesinger für ziemlich viel Verwirrung. “Parents night out” – was so viel wie “kinderfreier Abend” heißt – schreibt sie unter einen gemeinsamen Schnappschuss mit Freund Marcus Butler.

Jetzt fragen sich Fans: Werden die beiden etwa Eltern?

Ist Stefanie Giesinger schwanger?

Gerade mal vier Stunden ist das aktuelle Instagram-Posting von Model Stefanie Giesinger online, und da fragen sich Fans auch schon: “Ist die 25-Jährige etwa schwanger?” – denn die Bildunterschrift zum gemeinsamen Schnappschuss mit Langzeitfreund Marcus Butler ist irgendwie ziemlich verwirrend. Da heißt es nämlich, die beiden würden eine “parents night out”, also quasi einen freien Abend ohne die Kinder verbringen. Tja, und genau da fragen wir uns, ob wir irgendetwas verpasst haben, denn soviel wir wissen, hat das Paar eigentlich noch keine Kinder.

Versteckte Botschaft?

Könnte hinter dem aktuellsten Posting der 25-Jährigen also eine geheime Botschaft stecken? Schwangerschaftsgerüchte machen jetzt jedenfalls die Runde. Wir sind uns da aber irgendwie nicht ganz so sicher… Vielleicht ist damit doch etwas anderes gemeint? Könnte da etwa von Hund Heinzi die Rede sein? Das vermuten auch einige Fans. Das Paar adoptierte nämlich Anfang des Jahres einen süßen Vierbeiner. Kann also durchaus sein, dass das Model mit der Insta-Caption einfach einen Hunde-freien Abend meint…

Vielleicht steckt dahinter aber auch wirklich mehr. Immerhin sind Stefanie und Marcus bereits seit fünf Jahren ein Paar. Die beiden wohnen seit 2017 auch zusammen. Könnte also durchaus sein, dass sie nun bereit für den nächsten Schritt sind. Wir halten euch am Laufenden!