Nach ganzen 27 Jahren heißt es jetzt „Bye Bye Internet Explorer“! Mit einem kurzen Update wird der Kult-Browser von Microsoft am 15. Juni deaktiviert. Ein Grund, traurig zu sein? Das Internet hat die passende Antwort: Denn das verabschiedet sich jetzt mit einem lachenden und weinenden Auge gebührlich mit unzähligen lustigen Memes vom Browser unserer Kindheit.

Auch wenn er nicht immer den besten Ruf genossen hat.

Die lustigsten Reaktionen zum Ende vom Internet Explorer

Ist es das Ende einer Ära? Definitiv. Ganze 27 Jahre hat der Kult-Browser seine Dienste geleistet. Manchmal besser und manchmal schlechter. Das macht aber nichts. Die Nostalgie geht trotzdem mit uns durch. Grund genug also, um sich gebührlich in Form von Memes von dem ikonischen Browser zu verabschieden. Ohne den Internet Explorer wäre das Internet heute nämlich nicht das, was es jetzt ist!

Der Tod

Krass… Der Microsoft-Browser segnet tatsächlich das Zeitliche. Oder doch nicht? Wird er wirklich jemals verschwinden, wenn noch nicht einmal der Tod ihn dazu bringen kann, etwas schneller zu werden? Diese Frage stellt sich dieser Twitter-User zu Recht.

is Internet Explorer ever truly dead? pic.twitter.com/KQGndprUxn — Tom Warren (@tomwarren) June 14, 2022

Browser of Childhood

Für viele bedeutet der Browser auch ein Stück Kindheit, das jetzt (leider?) zu Ende geht. Auf jeden Fall erinnern wir uns wahrscheinlich alle noch an unsere ersten Internet-Surf-Erfahrungen mit dem kultigen Explorer. Wir 90s Kids müssen jetzt also ganz stark sein, denn eine Ära geht mit dem Aus des Internet Explores offiziell zu Ende! Aber keine Sorge, wir trösten uns einfach mit lustigen Clips auf TikTok darüber hinweg.

It’s an search engine for others, but for me, it’s my childhood journey with internet. THANKS FOR YOUR SERVICE. ☺️ #InternetExplorer pic.twitter.com/OHqmYmnn0v — Chandrabhan Paikara (@cb_paikara) June 13, 2022

Der Browser Grandpa geht in Pension

Jeder muss irgendwann einmal einen Schlussstrich ziehen und sich von seiner beruflichen Karriere verabschieden. Und das gilt genauso für alternde Browser mit Falten. Den dazu passenden Krückstock trägt der Browser unserer Meinung aber schon länger mit sich herum. Das würde nämlich seine Ladegeschwindigkeit endlich erklären.

Time to say Goodbye to the Grandpa of Browser.#Microsoft is shutting down „Internet Explorer“ after 27 years on June 15, 2022.



Thank you for being our first door to interaction on the internet and letting us download Chrome and Firefox over the years.#InternetExplorer pic.twitter.com/d3d4DX9qaP — Dipen Panchal (@Dipenpanchal710) June 14, 2022

Möge er in Frieden ruhen

Jetzt wo der Browser offiziell Geschichte ist, stellt sich die Frage: Wer ist für den „frühen“ Tod des Browsers tatsächlich verantwortlich? Und dieses Meme fasst die drei Gründe bzw. die drei Browser, die ihren Teil dazu beigetragen haben, perfekt zusammen.

Microsoft announced that Internet Explorer is shutting down after 27 years on June 15, 2022#InternetExplorer pic.twitter.com/sP1UInXloJ — Sagar Suhindero (@Rahimbuxsagar) June 13, 2022

Der „Klub 27“ hat ein neues Mitglied

Viele Berühmtheiten wie Amy Winehouse, Jimi Hendrix und Kurt Cobain starben im Alter von 27. Jetzt darf sich der vielleicht weniger beliebte, aber trotzdem berühmte Microsoft-Browser zum Klub 27 dazuzählen! ;D