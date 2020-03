Durch die Coronavirus-Krise und damit verbundene gestrichene Flüge sind viele österreichische Urlauber gestrandet.

Rettung ist aber in Sicht.

Rückholaktion für österreichische Urlauber gestartet

Tausende Infizierte in Spanien, Deutschland und Frankreich, dazu der europäische Hotspot in Italien. Länder, in denen Österreicher normalerweise auf Urlaub fahren, werden derzeit vom Coronavirus massiv heimgesucht.

Diese Woche hat die österreichische Bundesregierung angekündigt, den Flugverkehr nach Österreich einzustellen – andere europäische Länder zogen nach. Das hat weitreichende Konsequenzen für österreichische Urlauber, die nun im Ausland festsitzen.

Coronavirus: Hunderte Touristen heimgeholt

Panik ist jedoch nicht angesagt: Alle gestrandeten Touristen sollen zeitnah nach Österreich zurückgeholt werden und müssen sich anschließen in eine zweiwöchige Quarantäne begeben.

Bereits gestern landete beispielsweise ein Flieger aus Marrakesh, an Board knapp 300 Touristen. Der Sonderflieger landete in den frühen Morgenstunden in Wien-Schwechat, die Heimkehrer wurden untersucht und in Heim-Quarantäne geschickt.

Bereits am Freitag wurden auch 150 Personen aus Europas größtem Hotspot Italien zurückgeholt.