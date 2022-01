Wie oft man seine Haare waschen sollte, das bleibt natürlich jedem selber überlassen. Denn dabei kommt es vor allem auf das eigene Empfinden an. Wissenschaftler haben nun aber eine sehr konkrete Regel gefunden, nach der man sich bei seiner Haarwasch-Routine richten könnte.

Häufig wird behauptet, je weniger man sich die Haare wäscht, desto besser. Aber gibt es überhaupt so etwas wie DAS richtige Maß?

Laut Wissenschaft: So oft solltest du deine Haare waschen

Eine Frage, mit der sich viele von uns schon mal beschäftigt haben: Kann man seine Haare zu oft waschen? Klar, wie häufig wir Haare waschen, hängt in erster Linie von der persönlichen Präferenz ab. Wer aber noch auf der Suche nach der ultimativen Hair-Routine ist, kann sich an die Wissenschaft wenden. Geht es nämlich nach den 2021 veröffentlichten Ergebnissen zweier Studien, gilt eine ganz konkrete Regel als empfehlenswert, und diese lautet: 5 bis 6 Haarwäschen pro Woche.

Klingt jetzt nach ganz schön viel, oder? Vor allem wenn man bedenkt, dass uns von Stars und Friseuren immer wieder gelehrt wird, die Haare bloß nicht zu oft zu reinigen. Also wie kamen die Studienautoren nun zu diesem überraschenden Ergebnis?

Das wurde untersucht

Um herauszufinden, wie oft Haare zu waschen sind, wurden zwei asiatischen Teilnehmergruppen ohne spezifische Krankheitsbilder die Kopfhaut untersucht. Die Forschenden führten eine epidemiologische Studie durch, um die Auswirkungen der eigenen Waschfrequenzen zu beobachten.

Begleitet wurde diese durch eine kontrollierte Untersuchung der Waschhäufigkeit. Für die Beurteilung zog das Forschungsteam in beiden Fällen objektive Maße für den Zustand von Haar und Kopfhaut heran, sowie die Selbsteinschätzung der Teilnehmenden.

Keine schädlichen Effekte bei häufigem Waschen

Im Zuge der Befragung zeigten die Teilnehmenden die meiste Zufriedenheit mit dem Zustand ihrer Haare und Kopfhaut, wenn sie sich 5 bis 6 Mal wöchentlich die Haare gewaschen hatten.

Diese subjektive Einschätzung konnte dann auch objektiv belegt werden. Die kontrollierten Haarwäschen zeigten ebenfalls, dass eine fast tägliche Waschkur einer wöchentlichen Routine in allen Fällen überlegen war. Besonders interessant ist auch, dass keine schädlichen Effekte auf das Haar bei diesem Häufigkeitslevel erkennbar waren.

De Studienautoren kamen zu der Schlussfolgerung an, dass eine höhere Frequenz sowohl vorteilhafter ist, als auch unter den asiatischen Teilnehmenden bevorzugt wird. Bedenken einer „Überreinigung“ waren den Ergebnissen zufolge subjektiv und objektiv unbegründet. Somit wissen wir das jetzt auch! Wer also ein schlechtes Gewissen wegen täglicher Haarwäsche hatte, der kann nun also beruhigt sein!

