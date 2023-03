Für viele ist der Frühling die Zeit der Liebe und Romantik. Die sprichwörtlichen Frühlingsgefühle werden bei drei Sternzeichen aber auf ein neues Level gehoben – sie verloben sich!

Es wird also richtig romantisch.

Stier

Als logisches Tierkreiszeichen planen die Stiere schon lange, sich zu verloben. Denn sie haben ihre Beziehung ganz genau analysiert und festgestellt: das ist die große Liebe! Doch bisher waren es immer sie, die die nächsten Schritte in der Beziehung initiiert haben. Und beim Thema Antrag wollen sie endlich einmal überrascht werden. Da nehmen sie auch in Kauf, dass es ein bisschen dauert – denn die Wartezeit bis zur Verlobung war für die Stiere doch ein bisschen anstrengend. Doch schon bis Ende Mai ist es so weit und ihnen wird endlich die eine Frage gestellt!

Jungfrau

Eigentlich liegt es nicht in der Natur der Jungfrauen, spontan zu sein. Die Jungfrauen lieben schließlich Planung und Organisation und wollen, dass alles perfekt ist. Doch in ihrer aktuellen Beziehung fühlen sie sich einfach so geborgen und wohl, dass sie auch das ein oder andere Mal über ihren Schatten springen. Statt auf den Antrag zu warten gehen deshalb sie auf die Knie – und zwar ziemlich spontan; ganz ohne großes Hin und Her. Eine Bauchentscheidung, die sich lohnen wird. Denn die Jungfrauen hören nicht nur ein „Ja, ich will“ sondern schweben daraufhin noch einmal wie Frischverliebte auf Wolke 7 und genießen einen Frühling voller Romantik!

Fische

Die romantischen Fische sehnen sich insgeheim schon lange nach der großen kitschigen Geste in ihrer Beziehung. Denn mit ihrem derzeitigen Partner/ihrer derzeitigen Partnerin haben hat das Tierkreiszeichen endlich erkannt, was wahre Liebe ist. Sie vertrauen blind und wissen ganz genau: das ist der/die Eine! Umso schöner, dass die Fische schon bald die Bestätigung erhalten, dass auch ihr Gegenüber so empfindet und sich die beiden verloben! Dann kann ja die Hochzeitsplanung schon bald starten!