Auch Geistliche sind ab und an mal müde. Wie etwa ein italienischer Bischof, der an Heiligabend die traditionelle Weihnachtsmesse verschlafen hat. Eigentlich wollte sich der Mann nur kurz ausruhen, doch da war es bereits zu spät.

Denn der Bischof hat seinen Wecker auf eine falsche Uhrzeit gestellt.

Bischof macht Nickerchen und verschläft eigene Messe

Wir kennen das doch alle: Bei einem richtig guten Schläfchen sollte man sich besser einen Wecker stellen, denn sonst schläft man noch bis zum nächsten Tag tief und fest. Diesen Rat hat ein Bischof aus Italien zwar befolgt, doch leider ist ihm hier ein kleiner Fehler unterlaufen. Eigentlich wollte sich der Mann aus der italienischen Region Venetien nach den Weihnachtsfeierlichkeiten nur kurz aufs Ohr hauen, damit er pünktlich zur traditionellen Messe an Heiligabend wieder fit ist.

Um sicherzugehen, dass er auch pünktlich vor dem Altar steht, hat sich der Bischof einen Wecker um 22:50 Uhr gestellt. Dachte er zumindest. Denn in Wirklichkeit sollte der Alarm erst um 10:50 Uhr am Folgetag losgehen, wie Corrado Pizziolo selbst gegenüber italienischen Medien erzählte. „Irgendwann hörte ich ein Klopfen an der Tür und eine Assistentin kam herein, die sich Sorgen machte, dass mir etwas passiert sein könnte“, so der Bischof.

„Dürfen nicht vor unseren Schwächen erschrecken“

Zu diesem Zeitpunkt war es allerdings schon zu spät, um noch rechtzeitig zur Weihnachtsmesse in der Kirche zu erscheinen. Glücklicherweise fand man schnell Ersatz. Der Leiter des örtlichen Diözesanbüros für Liturgie zelebrierte den Gottesdienst anstelle des Bischofs. Dennoch ließ es sich Pizziolo nicht nehmen, nach der Messe noch in der Kirche zu erscheinen. Er entschuldigte sich vor den versammelten Menschen dafür, dass er verschlafen habe.

„Wir dürfen uns nicht vor unseren eigenen Schwächen erschrecken“, kommentierte der Geistliche. Dennoch tue es ihm sehr leid, die Gläubigen im Stich gelassen zu haben. Eines hat der Bischof aus dieser Sache jetzt wohl gelernt: Von nun wird er sich vermutlich immer doppelt versichern, ob er seinen Wecker auch zur richtigen Uhrzeit gestellt hat.