Manchmal ist eine Trennung absehbar, manchmal kommt sie vollkommen überraschend – doch wer genau hinsieht, kann die ersten Anzeichen erkennen, die darauf hindeuten, dass dein Partner über das Beziehungsaus nachdenkt.

1. Er vermeidet es, Zukunftspläne zu schmieden

Sei es ein gemeinsamer Urlaub oder der Kauf eines Fernsehers – alles, was in der Zukunft liegt und / oder gemeinsame Investitionen umfasst, wird er vermeiden. Kann es sein, dass er immer wieder ausweicht, wenn du ihn fragst, ob ihr in einem halben Jahr endlich den gemeinsamen Traumurlaub machen wollt? Dann kann er sich das wahrscheinlich nicht mehr mit dir vorstellen …

2. Ihr habt keinen Spaß mehr

Früher habt ihr herumgespaßt, über jeden Blödsinn gelacht und immer wieder neue Insider kreiert – und plötzlich geht es nur noch um Alltagsdinge? Bevor eine Beziehung in die Brüche geht, verliert sie die Leichtigkeit, die früher da war. Auch weil deinem Partner wahrscheinlich im Kopf herumschwirrt, dass er die Beziehung beenden möchte.

3. Er vermeidet es, nachhause zu kommen

Wenn ihr zusammen wohnt, und er seit einiger Zeit immer nach der Arbeit etwas vorhat, mit Kumpels abhängen will, länger arbeitet oder zum Sport will, kann es ein Zeichen dafür sein, dass er es vermeiden will, mit dir Zeit zu zweit verbringen. Vielleicht weil er sich noch nicht sicher ist, wie es weitergehen soll…

Doch auch wenn ihr getrennte Wohnungen habt und er seit einiger Zeit die Abende lieber ohne dich verbringt und nicht mal einen Gegenvorschlag bringt, wenn er absagt, kann das ein Zeichen sein, dass er über eine Trennung nachdenkt.

4. Er schreibt nicht mehr zuerst

Meistens musst du dich melden und auch dann schreibt er ewig nicht zurück. Okay, keine Panik, das kann zum einen daran liegen, dass er gerade viel zu tun hat. Häuft sich das jedoch und schreibt er dann auch noch einsilbig zurück, kann es sein, dass er es einfach nicht mehr schafft, das Bild einer glücklichen Beziehung aufrecht zu erhalten.

5. Er will keinen Sex

Früher konnte er die Finger nicht von dir lassen, doch seit einiger Zeit tut er alles dafür, Sex zu vermeiden – geht später (oder früher) als du schlafen etc.