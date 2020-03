Durch die Corona-Krise war bisher noch nicht sicher, ob die Zentralmatura planmäßig am 5. Mai in Österreich stattfinden kann. Nun gibt es einen Ersatztermin.

Denn wie Bildungsminister Heinz Faßmann in einer Pressekonferenz vergangenen Montag (23. März) bekannt gab, soll die Zentralmatura bereits am 18. Mai losgehen.

Österreich: Matura startet planmäßig am 18. Mai

Für die Maturanten Österreichs gibt es nun große Neuigkeiten. Denn die Zentralmatura, die eigentlich für den 5. Mai geplant war, startet aufgrund der Corona-Krise dieses Jahr in der Woche vom 18. Mai. Das gab Bildungsminister Heinz Faßmann am Montag (23. März) in einer Pressekonferenz bekannt. Mit den schriftlichen Prüfungen soll die Matura am 18. Mai beginnen. Jedoch nur, falls sich die aktuellen Geschehnisse rund um das Coronavirus bis dahin verbessert haben sollten. Zudem kommt es in diesem Jahr zu einer Änderung der Fächerreihenfolge. So starten die Maturanten zunächst mit den Sprachen Deutsch und Englisch. Danach folgt das Fach Mathematik, da sich die Schüler somit besser auf die Prüfung vorbereiten können. Anschließend kommt es zu den schriftlichen Prüfungen in den Fächern Latein, Griechisch, Spanisch, Volksgruppensprachen und Italienisch.

Maturanten erhalten zweiwöchige Vorlaufzeit

Bevor die Matura an den Start geht, sollen die Schüler laut Faßmann eine Vorlaufzeit von zwei Wochen erhalten, um die 8. Klasse abschließen zu können. In den 14 Tagen sei es zudem wichtig, sich bei den Maturanten auf “das Notwendigste zu beschränken”. Fand beispielsweise die letzte Schularbeit 2019 statt, ist es Pflicht eine weitere Schularbeit für das aktuelle Semester abzuhalten. Die Präsentation einer vorwissenschaftlichen Arbeit ist für die diesjährigen Maturanten nicht notwendig.