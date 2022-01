Am 23. Dezember 2021 erblickte Dagi Bees erster Sohn Nelio das Licht der Welt. Seitdem gewährt die frisch gebackene Mama regelmäßig Einblicke in ihren neuen Baby-Alltag. In einem ausführlichen Bericht verrät die Influencerin nun erstmals auch Details zu der Geburt. Die lief leider nicht ganz reibungslos ab.

Die YouTuberin lag nämlich ganze 22 Stunden in den Wehen.

Dagi Bee erzählt von Geburt ihres Sohnes

„Es war das krasseste Erlebnis, das ich je in meinem Leben erlebt habe“, so beginnt die erfolgreiche Influencerin Dagi Bee ihr neustes Youtube-Video. Ein Clip, auf den ihre Followerschaft schon sehnsüchtig gewartet hat, denn was folgt ist ein ausführlicher Bericht der frisch gebackenen Mama über die Geburt ihres Sohnes Nelio.

Während andere Mamas nach wenigen Stunden schon ihr Baby in den Armen halten, musste Dagi Bee eine wahre Odyssee über sich ergehen lassen. Nachdem in der Nacht zum 22. Dezember – pünktlich zum errechnetet Geburtstermin – die Fruchtblase geplatzt war und die Wehen langsam einsetzten, begab sich die Youtuberin am frühen Morgen in die Klinik. Doch die eigentliche Geburt habe noch viele Stunden auf sich warten lassen.

Warten auf Nelio

Weil Baby Nelio auch am späten Nachmittag noch auf sich warten ließ, habe die werdende Mama auf eine PDA – also eine Periduralanästhesie – bestanden. Diese waren für die Influencerin auch fast „das Unangenehmste“ an der Geburt. Zudem brachten die Betäubungsspritzen auch nicht sofort den erwünschten Effekt. „Ich habe gemerkt, es fängt langsam an zu wirken, aber nur auf meiner rechten Hälfte. Die linke Hälfte war immer noch komplett aktiv. Ich habe alles gemerkt.“

Die Influencerin war zu diesem Zeitpunkt dann schon wirklich verzweifelt und mit „den Kräften am Ende“. Zwischenzeitlich hatte sie dann sogar mit Fieber und Kreislaufproblemen zu kämpfen. Erst nach zwei weiteren PDAs und mehrere Stunden später sei der gewünschte Effekt aber dann tatsächlich eingetreten. Die Presswehen setzten ein und es ging endlich los.

Geburt per Saugglocke

Satte 22 Stunden nach ihrer ersten Wehe erblickte Baby Nelio dann das Licht der Welt. Das allerdings nicht ganz ohne Hilfsmittel. Die Ärzte mussten nämlich kurz vor knapp eine Saugglocke einsetzen, um das Baby zu holen. Keine leichte Situation für Dagi: „Ich war irgendwie bisschen selber enttäuscht von mir. Was eigentlich total bescheuert ist. Ich hätte mir gewünscht, dass ich es alleine schaffe.“

Dennoch überwog zum Zeitpunkt der Geburt natürlich das Mutterglück. „Ich war so unglaublich glücklich und stolz, dass ich es geschafft habe!“, so die Youtuberin. „Dieser Moment war echt heftig. Es war einfach das schönste Gefühl, das man sich einfach vorstellen kann!“

Pünktlich zum Fest der Liebe dürften die Familie dann schon die Klinik wieder verlassen: „Wir waren tatsächlich einen Tag nach der Geburt bei uns zu Hause und haben Weihnachten gefeiert.“ Was für ein schönes Weihnachtsgeschenk!