Ex-Fußballstar und mittlerweile auch Ex-Dschungelcamper David Odonkor sorgt mit einer ganz bestimmten Aussage für Diskussionsstoff. Kurz zusammengefasst: Er kritisiert die Freizügigkeit von „IBES“-Teilnehmerinnen Kim Virginia und Leyla Lahouar.

Für den 39-Jährigen hagelt es dafür mächtig Kritik!

„Könntet ihr euch bitte etwas anziehen?“

In der diesjährigen Staffel von „Ich bin ein Star – holt mich hier raus“ stand David Odonkor immer mal wieder im Mittelpunkt von Diskussionen. Bis auf den Sextraum von Mitcamperin Anya, hatten diese allerdings immer einen negativen Beigeschmack. So auch jetzt. Denn der 39-Jährige fühlt sich offenbar unwohl in Gegenwart von nackter Haut. Oder besser gesagt, von nackter WEIBLICHER Haut. Der Fußballer sieht sofortigen Handlungsbedarf und fragt Leyla und Kim, die im Camp immer mal wieder „nur“ einen Badeanzug tragen: „Könntet ihr euch bitte etwas anziehen?“.

Überraschung macht sich breit – nicht nur beim TV-Publikum, sondern auch im Camp. „Stören dich unsere Hintern?“, fragt Leyla, bevor sie sich tatsächlich eine Hose anzieht. Im Nachhinein bereut das die Ex-Bachelor-Kandidatin allerdings. „Ein Mann hat absolut nicht zu entscheiden, was eine Frau zu tragen hat. […] Vielleicht fällt mir nach der Dusche ja das Handtuch mal komplett runter“, so die 27-Jährige.

Auch Kim zeigt sich schockiert über die Aussage ihres Teamkollegen. „Als er das gesagt hat, habe ich mich ehrlich gesagt unwohl gefühlt. Das heißt ja für mich, dass er nicht anders kann und sich zurückhalten muss, auf meinen Arsch zu schauen und das vielleicht sexualisiert, obwohl ich eigentlich nur mein Leben lebe“, erklärt sie ihre Sicht der Dinge. Dann konfrontiert sie David mit der Frage, wieso es in Ordnung sei, dass Männer oberkörperfrei im Camp sind, Frauen seiner Meinung nach aber bekleidet sein sollen?

Mir egal was alle anderen sagen, ich feiere Kim gerade so sehr dafür, dass sie David darauf angesprochen hat! RESPEKT! #ibes pic.twitter.com/fPK5FjqHQt — i-wie? | 👑 Team Lucy 👑 (@minimination) January 29, 2024

„Hast du jetzt Angst, dass du fremdgehst?“

David lässt nicht locker. Im Dschungeltelefon schildert er, weshalb er so reagiert hat: „Ich finde, dass das fürs Dschungelcamp nicht passend ist. Das hier ist keine Dating-App. Diese Freizügigkeit können sie gern zu Hause machen“. Mitcamper Fabio Knez kann Davids Reaktion nicht verstehen. „Frauen dürfen natürlich entscheiden, was sie tragen“, stellt er klar. „Wo ist dein Problem? Hast du jetzt Angst, dass du fremdgehst?“, fragt er sich.

Influencer Twenty4Tim sieht die Sache nicht ganz so eng. Er versucht, sich in David hineinzuversetzen. Seine Gedanken: Der 39-Jährige ist verheiratet und möchte auf keinen Fall, dass etwas im TV falsch rüberkommen könnte. Deshalb findet Tim es sogar ganz cute, dass David so reagiert.

Netz ist gespaltener Meinung

Auch online sorgt Davids Aussage für mächtig Gesprächsstoff. Auf X hagelt es Kritik für den Fußballer: „Sorry David was hat das mit Dating zu tun?“, fragt sich eine Userin. „Wenn ich am Strand im Bikini rumlaufe date ich ja auch niemanden“, stellt sie klar. Auch RTL schießt gegen den ehemaligen Camper. Zu einem Instagram-Beitrag schreibt der Sender: „Das 18. Jahrhundert hat angerufen. Die wollen Davids Aussagen zurück“.

Ein User hat schließlich Material von Davids Teilnahme bei „Promi Big Brother“ ausgegraben, bei dem sich der Ex-Nationalstar ebenfalls nur spärlich bekleidet zeigt und seine Bauchmuskel spielen lässt. Anmerkung: „PBB“ ist auch keine Dating-Show, lieber David …

David hat völlig recht, im Fernsehen hat mich sich gefälligst was anzuziehen. #IBES pic.twitter.com/p3CXJ08pF7 — Dennis Müller (@dennisderdoedel) January 29, 2024

Auf Instagram gibt es dafür zahlreiche User:innen, die sich auf die Seite von Odonkor schlagen. „Sorry aber ich find Davids Einstellung richtig. Selbst ich als Frau fühl mich so dermaßen belästigt wenn die 24/7 halbnackt da rumlaufen. Einfach nur nervig!“, schreibt jemand. „Sorry wenn ich mich jetzt leider unbeliebt mache. Finde er hat da vollkommen recht. Muss man sich hier im Dschungelcamp so präsentieren?“, kommentiert eine andere Person. Anmerkung Part 2: In Australien herrschen zu dieser Zeit um die 30 Grad Celsius aka das perfekte Wetter für Bademode, just sayin‘ …

Die Quittung für sein Verhalten erhielt der 39-Jährige jedenfalls sofort. Denn er musste die Show verlassen, nachdem er die wenigsten Anrufer von den Zuschauer:innen erhalten hat.

Misogynie kommt in 2024 nicht mehr so gut an.

Danke 🙏🏼

Ciao, David!#ibes pic.twitter.com/WZp8AKafCD — 🌈Queen Bea Fiedler🪝🇺🇦🧸💚🏳️‍🌈 (@Bicolinchen) January 29, 2024

Die neuen Folgen von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ gibt es ab 19.01.2023 jeden Abend auf RTL zu sehen. Auf RTL+ steht das Dschungelcamp im Livestream und in voller Länge im Anschluss an die Shows zum Abruf bereit.