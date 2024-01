Ekel-Eis für die Dschungelprüflinge, Mike öffnet sich bei Tim und Felix spielt mit den Campern „Mind Morphing“. Und am Abend bringt nackte Haut David im Dschungelcamp auf Touren, was ihn dann ziemlich zum Verhängnis wird.

Das ist an Tag 11 alles passiert.

Heinz kriegt grünes Licht für Dschungelprüfung

Nach 11 Tagen darf Heinz nun endlich zum ersten Mal bei einer Prüfung teilnehmen. Zusammen mit Fabio und Mike stellt er sich der Herausforderung namens „Der Eisbrecher“. Neun Sterne können die drei bei der Food-Challenge gewinnen. Doch zuvor muss sich das Trio entscheiden, wer welche Eis-Portion aus Matts Eiswagen bekommt. Heinz entscheidet sich für eine Kugel „Larv Island“-Eis (Fliegenlarven), Mike will zwei Kugeln (1 Kugel „Speidelbeer“-Eis aus tausendjährigem Ei und 1 Kugel „Apri-Kotze“-Eis aus fermentierten Pflaumen und Bohnen) und Fabio drei Kugeln (1 Kugel „Po-Kolade“-Eis aus Kamel-Anus, 1 Kugel „Ball-Nane“-Eis aus Stierhoden und 1 Kugel „Erd-Bäh“-Eis aus Hühner-, Enten- und Ziegenfüßen) vertilgen.

Heinz scheint das Eis gar nichts auszumachen. Der schlingt sein Eis gemütlich hinunter und holt damit den ersten Stern. Fabio schüttelt es bei seiner Portion aber auch er meistert die Challenge. Mike würgt und verliert damit zwei Sterne. Sad! In der finalen Runde gibt es für die drei Prüflinge einen Reste-Milchshake aus Mäuseschwänzen mit ausgewrungenem Lappen-Wasser. Sie stoßen gemeinsam an und kippen ihre Shakes hinunter – das bringt ihnen drei Sterne. Die Schleckermäulchen Heinz, Mike und Fabio erspielen sieben von neun Sternen. Nur Mikes Becher hat ihn zum Brecher verwandelt!

Deepe Gespräche im Camp

Tim versucht beim Wäschewaschen subtil etwas über Mikes Frauentyp herauszufinden. „Auf was für eine Art Frau stehst du eigentlich und bist du gerade auf der Suche“, so Tim. Mike verrät, dass er keinen bestimmten Typ habe. Vor einer neuen Beziehung verschließe er sich zwar nicht, doch den Glauben an die Große Liebe hat er verloren. „Ich lasse mich aber gern eines Besseren belehren und bin dann auch gerne mit jemandem für immer zusammen“, so Mike. Ist dieser jemand vielleicht Leyla?

Nach den Frauen wechselt Tim zum Thema Kinder: „Wolltest du Papa werden?“ Mike: „Es war nicht geplant. Wir sind zusammengekommen und dann war sie halt direkt schwanger“, erzählt er und meint damit seine Ex-Freundin Elena Miras. Ein Kind zu haben, sei das Schönste auf der Welt, so der 31-Jährige weiter. „In den ersten zwei Jahren war ich da und konnte das Vatersein lernen.“ Aber in den letzten zwei Jahren stagnierte sein Lernfortschritt, nach der Trennung von Elena. Tim: „Du kannst deine Tochter aber sehen, wann immer du willst?“ Mike schüttelt resigniert den Kopf: „Haben wir lange nicht hinbekommen. Wir hatten jahrelang einen Rosenkrieg in der Öffentlichkeit.“

Zurück am Lagerfeuer schlägt Felix den anderen Campern vor, „Mind Morphing“ zu spielen. Ein Spiel, „das in meinem Gehirn entstanden ist“, so der „GZSZ“-Star. Jeder solle sich jemanden aussuchen und diesen anhand der Gestik, Mimik etc. einem Tier zuordnen. Für Felix ist Fabio zum Beispiel ein Seelöwe. Anya ist laut Kim ein Leguan. Tim hält Leyla für eine Kobra und Kim für eine Elster. Tim ist ein Erdmännchen, haut Felix raus. Der „GZSZ“-Darsteller sieht sich selbst als Wolf.

Für David zu viel nackte Haut im Dschungelcamp

David sorgt mit einer Aussage für Aufregung: „Ich habe eine Frage an die beiden Mädels. Leyla und Kim, könntet ihr euch bitte etwas anziehen?“, fragt der Fußballspieler am Lagerfeuer. „Ich guck‘ immer dahin, wenn ihr da steht!“. Alle sind irritiert. Unverblümt fragt Leyla den Nationalspieler dann, ob ihn ihre Hintern stören würden. Im Dschungeltelefon versucht er sich zu erklären: „Ich finde, dass das fürs Dschungelcamp nicht passend ist. Das hier ist keine Dating-App. Diese Freizügigkeit können sie gern zu Hause machen. Das weiß doch jeder, was eine Frau nicht darf und was ein Mann nicht darf.“ Das macht es aber auch nicht mehr besser.

Für die Frauen ist die Bitte ein No-Go schließlich würde er auch immer wieder oben ohne herumlaufen. „Ich lasse mir von keinem Mann vorschreiben, was ich anzuziehen habe. Ich finde solche Diskussionen sind unnötig,“ so Leyla. Was sagen die anderen Camper dazu? „Mir ist das völlig Wumpe! Die können anziehen, was sie wollen, von mir aus können sie auch gerne nackt rumlaufen – da bin ich auch komplett fein mit! Da würde ich mich sogar darüber freuen“, so Mike.

Nach Anya muss David das Camp verlassen. Ob ihm seine Kommentare über die Freizügigkeit der Mädels zum Verhängnis geworden ist? Das ist die Frage. Aber vielleicht war es auch nur Karma.