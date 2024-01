Auch an Tag 10 wird es im Dschungelcamp nicht langweilig. Lucy und David werden von ihren Mitcampern:innen in die nächste Dschungelprüfung gewählt. Alle fragen sich, was da zwischen Leyla und Mike läuft und Pizza-Gate 2.0 sorgt für große Enttäuschung.

Das ist alles an Tag 10 passiert:

Dschungelcamp Tag 10: Der Morgen nach der Schatzsuche

Der Morgen nach der Schatzsuche wirft viele Fragen bei den Campern auf. Was ist zwischen Mike und Leyla passiert? Wie ist die Schatzsuche überhaupt gelaufen? Fabio will von Mike dann auch wissen, was er im Gesicht hat. Mike antwortet, dass es sich nur um einen Schlangenbiss handelt. Aber Fabio gibt sich mit der Erklärung nicht zufrieden und hakt weiter nach: „Oder ein Knutschfleck von der Wanderung?“

Haben die beiden vielleicht ein Geheimnis? Liegt Liebe in der Luft? Wie sich dann herausstellt, haben die beiden wirklich ein Geheimnis. Doch das hat viel weniger mit „Knutschflecken“ zu tun als die „IBES“-Kandidat:innen glauben. Denn später, als sich alle Camper am Lagerfeuer versammelt haben, erklären Mike und Leyla ihre Schatzsuche und beichten peinlich berührt: Sie haben ein Stück Pizza bei ihrer Schatzsuche selbst gefuttert und nicht mit den anderen geteilt. Pizza-Gate 2.0 sagen wir da nur.

Meine Güte wird da ein Drama um diese mini Stück Pizza gemacht #ibes



Wie hätte man das teilen sollen und dann kamen Layla und Mike noch mitten in der Nacht zurück…

Also wie soll das geteilt werden #Dschungelcamp pic.twitter.com/tC0y926r46 — Nico (@nicolaik98) January 28, 2024

Wegen des Pizzastücks sind alle enttäuscht. Doch dass Mike und Leyla sich nicht nähergekommen sein sollen, das glaubt niemand. Besonders Fabio möchte die beiden weiter beobachten. Schließlich habe er sonst nicht viel zu tun im Camp. „Ich kann mir gut vorstellen, was alles so abgegangen ist. Die finden sich schon ganz nett und sympathisch“, sagt er.

Im Dschungeltelefon gibt Leyla dann auch kleine Einblicke in die gemeinsame Schatzsuche mit Mike: „Von mir aus hätte da auch ein Kuss sein können. Der hat so süße Teddybär-Augen. Der ist schon cute. Aber von seiner Seite gibt es einen großen Punkt, warum das nicht funktioniert.“ Mit Eugen Lopez, Mikes Begleitperson in Australien, habe sie mal Kontakt gehabt, so Leyla. „Da war aber nie etwas Körperliches oder etwas mit Gefühlen. Aber aus diesem Grund ist Mike gehemmt.“ Deshalb fordert Leyla einen Brief von Mikes Begleitperson. Er solle doch bitte einfach klarstellen, dass es in Ordnung sei.

Lieber Mike, ich hab verschlafen, das Hotel ist super, das mit Leyla ist ok, ciao#ibes #Dschungelcamp pic.twitter.com/YM0WM9YQZL — M (@M50413903) January 28, 2024

Lucy und David triumphieren bei Prüfung

Dieses Mal durften die „IBES“-Teilnehmer:innen selbst entscheiden, wen sie in die nächste Prüfung schicken wollen. Ihre Wahl fällt auf Lucy und David, die sich dann direkt zur Prüfung „Ich bin im Spa – Die Runde danach!“ auf den Weg machen. Werden die Sängerin und der Ex-Fußballnationalspieler ihren Besuch im Wellnessbereich besser meistern als ihre Vorgänger Leyla und Tim vor genau einer Woche? Und was soll man sagen, die zwei brillieren. Echsen, Ratten, Kakerlaken scheinen ihnen gar nichts auszumachen. Und holen einfach alle Sterne! Was für ein „Dream Team“! Die beiden flippen aus.

Meine übermotivierte Kollegin morgens 8 Uhr während ich noch im Tiefschlaf bin #ibes pic.twitter.com/XlybhvboFI — GenaumeinRTL (@trashtvqueen) January 28, 2024

Auch an Tag 10 muss jemand das Camp verlassen. Nachdem Anya noch am Vortag das Camp ganz knapp nicht verlassen musste, war es heute so weit. Anya muss nach Coras freiwilligem Auszug und Sarah das Camp verlassen.

Anya, die gerade realisiert, dass sie weniger Stimmen als Heinz hat 🤣#ibes pic.twitter.com/7gUAS7saam — Nikettu (@NikettuTV) January 28, 2024

Die neuen Folgen von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ gibt es ab 19.01.2023 jeden Abend auf RTL zu sehen. Auf RTL+ steht das Dschungelcamp im Livestream und in voller Länge im Anschluss an die Shows zum Abruf bereit.