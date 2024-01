Der Valentinstag 2024 steht vor der Tür und während einige vielleicht bereits Pläne geschmiedet haben, könnten für drei ganz besondere Sternzeichen überraschende Wendungen in der Luft liegen. Schauen wir uns mal an, welche Konstellationen am Himmel den Liebespfeil besonders zielsicher abschießen könnten.

Diese Tierkreiszeichen sollten sich am Valentinstag 2024 auf etwas Unerwartetes einstellen.

Widder

Der Widder sollte sich am Valentinstag auf eine unerwartete Wendung in der Liebe vorbereiten. Es könnte sein, dass eine vergessene Flamme wieder auftaucht oder eine neue Bekanntschaft für Verwirrung sorgt. Der Widder sollte bereit sein, sich auf ein Abenteuer einzulassen, mit dem er eigentlich nicht gerechnet hat und sich von der Dynamik des Augenblicks mitreißen lassen. Vielleicht endet der Tag mit einem spontanen Roadtrip zu zweit oder einer kleinen Feier, die lange in Erinnerung bleibt.

Waage

Die charmante und romantische Waage könnte am Valentinstag eine besonders süße Überraschung erleben. Venus, die Herrscherin der Liebe, steht tatsächlich günstig, um die Waage mit einer liebevollen Begegnung zu verwöhnen. Vielleicht ist es ein unerwartetes Liebesgeständnis oder ein romantischer Abend, der so perfekt ist, dass man meinen könnte, er sei einem Märchen entsprungen. Die Waage sollte offen für emotionale Momente sein und sich darauf freuen, von der Magie des Valentinstags verzaubert zu werden.

Skorpion

Auch der leidenschaftliche Skorpion könnte am Valentinstag 2024 von einer intensiven Liebeserklärung überrascht werden. Pluto, der planetarische Herrscher des Skorpions, verleiht dem Liebesleben jetzt nämlich eine zusätzliche mystische Note. Von wem die Liebeserklärung kommt, bleibt abzuwarten. Es könnte sich dabei aber um eine Person handeln, die schon lange keine Rolle in dem Leben des Sternzeichens gespielt hat. Es wird auf jeden Fall eine emotionale Achterbahnfahrt. Der Skorpion sollte sich die eine oder andere Frage über sein Liebesleben stellen.