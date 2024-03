Manipulationsverdacht bei der britischen Königsfamilie! Anlässlich des britischen Muttertags veröffentlichte der Palast ein erstes offizielles Foto von Prinzessin Kate Middleton nach ihrem Rückzug aus der Öffentlichkeit wegen einer Operation. Darauf ist sie gemeinsam mit ihren drei Kindern zu sehen. Mehrere internationale Nachrichtenagenturen zogen das Bild nun allerdings zurück.

Es besteht der Verdacht auf Manipulation, so die US-Agentur AP.

Foto von Kate Middleton fake?

Mit einem ersten offiziellen Foto von Prinzessin Kate nach ihrer Bauch-OP wollte das britische Königshaus die Öffentlichkeit nach den wilden Spekulationen rund um den Gesundheitszustand der 42-Jährigen jetzt offenbar beruhigen. Auf dem Foto, das am Sonntag unter anderem auf Social Media geteilt wurde, ist Kate gemeinsam mit ihren drei Kindern zu sehen. „Vielen Dank für die lieben Wünsche und die anhaltende Unterstützung in den vergangenen zwei Monaten. Ich wünsche allen einen schönen Muttertag. C“, schreibt sie in dem dazugehören Post auf ihrem Instagram-Account. Das Foto soll Prinz William gemacht haben – und wurde mittlerweile von unzähligen Medien aufgegriffen und geteilt.

Nachrichtenagenturen ziehen Bild zurück

Doch die Veröffentlichung des Bildes ging nach hinten los. Denn laut der US-Nachrichtenagentur AP bestehe Manipulationsverdacht. Nach genauer Überprüfung kam die Agentur laut eigenen Aussagen zu dem Entschluss, das Bild zurückzuziehen. „Eine nähere Betrachtung ergab, dass die Quelle das Bild in einer Weise manipuliert hatte, die nicht den Fotostandards von AP entsprach“, heißt es in einer offiziellen Meldung der Nachrichtenagentur am Sonntagabend. Das Foto zeige beispielsweise eine „Inkonsistenz in der Ausrichtung der linken Hand von Prinzessin Charlotte“, so AP News. Auch andere Nachrichtenagenturen haben das Bild mittlerweile wieder zurückgezogen.

Die BBC verweist unterdessen darauf, dass das PR-Team des Palastes das Foto möglicherweise „etwas bearbeitet“ habe und betont, dass die US-Agentur lediglich eine Bearbeitung vermutet, und nicht, dass das Bild gefälscht sei. Auch sie halte es für unwahrscheinlich, dass das Foto fake sei. Durch diese „riskante Strategie“ würden Spekulationen rund um den Gesundheitszustand von Prinzessin Kate noch weiter angeheizt und das wäre nicht im Interesse des Königshauses, so die BBC.