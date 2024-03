Es gibt wieder Baby-News aus Hollywood: Vanessa Hudgens wird zum ersten Mal Mutter! Die Schauspielerin präsentierte ihren Babybauch ganz überraschend am Red Carpet der diesjährigen Oscar-Verleihung in Los Angeles.

Mit ihrem Auftritt sorgte die 35-Jährige für einen Wow-Moment!

Vanessa Hudgens feiert Schwangerschafts-Debüt am roten Teppich

Für die erfolgreiche US-Schauspielerin Vanessa Hudgens läuft es momentan im wahrsten Sinne des Wortes rund! Erst im Dezember des vergangenen Jahres heiratete sie ihren Partner Cole Tucker völlig unangekündigt in Mexico. Fans erfuhren erst später via Instagram von der Hochzeit. Jetzt folgt auch schon die nächste Überraschung: Die Schauspielerin ist schwanger! Strahlend präsentierte Vanessa ihren Babybauch auf dem roten Teppich der diesjährigen Oscar-Verleihung und sorgte dabei für einen absoluten Hingucker-Moment.

Für ihr Schwangerschafts-Debüt bei den 96. Academy-Awards warf sich die „High School Musical“-Schauspielerin ordentlich in Schale! In einem bodenlangen schwarzen Kleid, kombiniert mit silbernen Accessoires, präsentierte sie stolz ihren Babybauch im Blitzlichtgewitter der Fotograf:innen. Und eines muss man ihr lassen: Ihr Baby-Glück konnte Vanessa bis dahin richtig gut verstecken und die süße Oscar-Überraschung ist ihr damit mehr als gelungen! Dieser Abend wird wohl nicht nur uns, sondern vor allem auch ihr ziemlich lange in Erinnerung bleiben, wie sie selbst auf Instagram zeigt. Denn dort teilte sie Fotos von ihrem Red-Carpet-Moment und kommentiert den Post mit den Worten „Oscar’s 2024. One for the books„ – was so viel heißt wie, „was für ein unvergesslicher Abend!“.

Große Freude über Schwangerschaftsankündigung

Mit ihren Baby-News sorgte Vanessa nicht nur im Dolby Theater in Los Angeles für Gesprächsstoff, sondern vor allem auch auf Social Media. Unter ihrem Instagram-Beitrag sammeln sich mittlerweile über 12.000 Kommentare von Freunden und Fans. Darunter etwa auch Stars wie Sofia Richie und Lele Pons. Auch sie gratulieren der Mom-to-be zu ihrer Schwangerschaft. Vor allem Vanessas Follower sind von den Neuigkeiten überwältigt und teilen ihre Glückwünsche unter dem Post.

„Meine Lieblingswildcat ist schwanger. Herzlichen Glückwunsch, ich freue mich so für dich ❤️ die schönste neue Mama“, kommentierte eine Userin. Eine weitere Person schreibt: „Das sind tolle Neuigkeiten, herzlichen Glückwunsch, ich freue mich so sehr für euch“. Während ein anderer „High School Musical“-Fan sich ebenfalls freut: „Gabriella bekommt ein Baby. Du hast wirklich eine ganze Generation, die dich anfeuert“.