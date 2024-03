Angela Chao war eine erfolgreiche US-Unternehmerin, die auf tragische Weise gestorben ist. Die 50-Jährige rollte nach einem missglückten Wendemanöver mit ihrem Tesla rückwärts in den Teich, der sich auf ihrem Grundstück befand. Doch eine Rettung war unmöglich; Angela ertrank in ihrem eigenen Auto.

Die Milliadärsfamilie weist indes Spekulationen über einen möglichen Mord an Angela zurück.

Der tragisch-mysteriöse Tod von Angela Chao

Bereits vor einem Monat ist es in Texas zu einem verheerenden Unfall gekommen, bei dem eine 50-jährige Frau ums Leben gekommen ist. Bei dem Opfer handelt es sich um keine Unbekannte! Angela Chao, eine erfolgreiche Unternehmerin mit einem Milliarden-Vermögen, ist demnach auf ihrem eigenen Grundstück gestorben. Jetzt werden immer mehr Details über die tragische Todesnacht bekannt.

Etwa, dass Angela das chinesische Neujahrsfest gemeinsam mit ihren Freundinnen auf ihrer Ranch gefeiert hat. Das Dinner fand in einem kleineren Nebengebäude statt, um zum Haupthaus zurückzukehren, mussten die Partygäste aufgrund der Größe des Grundstücks – es soll fast dreimal so groß wie der Central Park in New York sein – eine beachtliche Strecke zurücklegen. Deshalb stieg Angela kurzerhand in ihren Tesla. Dann kam es zu dem Unglück.

Auto versinkt in Teich: Lenkerin kann sich nicht retten

Dreimal musste Angela laut Wall Street Journal wenden, um mit ihrem Tesla zu ihrem Haus fahren zu können. Doch dann machte die Milliardärin offenbar einen fatalen Fehler: statt dem Vorwärtsgang legte sie den Rückwärtsgang ein, stieg aufs Gaspedal und bretterte eine Böschung auf ihrem rund 900 Hektar großen Grundstück hinunter. Dabei landete sie direkt in dem hauseigenen Teich. Das Fahrzeug begann in Sekundenschnelle zu sinken – ein Entkommen für Angela war undenkbar.

Durch den Wasserdruck ließ sich die Türe nicht mehr öffnen und auch das Fenster konnte die 50-Jährige nicht einschlagen, da es sich laut der American Automobile Association um eine Art Sicherheitsglas handelt, das unter Wasser nahezu unmöglich zu brechen ist. Voller Panik wählte Angela noch die Nummer ihrer Freundinnen und schrie um Hilfe. Doch die alarmierten Rettungskräfte kamen zu spät.

Große Probleme bei der Bergung

Ganze 24 Minuten dauerte es, bis die Rettungskräfte die Riesen-Ranch erreichten. Durch das unwegsame Gelände musste man schließlich einen Teil des Weges zu Fuß zurücklegen. Das Fahrzeug samt Angela war mittlerweile schon vollständig unter Wasser. Und auch der Versuch, den Tesla mittels Abschleppleine aus dem Teich zu ziehen, scheiterte, da die Leine zu kurz war. Erst, nachdem man eine längere Version organisiert hatte, konnte das Auto an Land gezogen werden.

Doch es war bereits zu spät. Das Wageninnere war bereits mit Wasser vollgelaufen, Angela war nicht mehr bei Bewusstsein. Auch eine mehr als 40-minütige Wiederbelegungsmaßnahme brachte keinen Erfolg. Die 50-jährige Frau starb noch an der Unfallstelle.

War es Mord?

Nach dem Tod der einflussreichen Unternehmerin, kam bereits die Frage auf, ob Angela Chao ermordet wurde. Auf Social Media kursieren Gerüchte, dass das Auto manipuliert oder gar gehackt wurde. Das zuständige Sheriff-Büro erklärte zunächst zwar, dass man vorläufig von einem Unfall ausgehe, dennoch werde zu einem möglichen kriminellen Hintergrund ermittelt. Wie das World Street Journal weiter berichtet, weist die Familie der Verstorbenen Spekulationen über einen mysteriösen Mord zurück – und auch der Firma Tesla gebe man hier nicht Schuld. Vielmehr sei es nicht das erste Mal gewesen, dass Angela die Steuerung ihres Autos nicht ganz unter Kontrolle hatte, wie es heißt.

Angelas Vater, James S.C. Chao, verabschiedete sich mit einer öffentlichen Erklärung von der 50-Jährigen: „Mit schwerem Herzen und tiefer Trauer gebe ich den Tod meiner geliebten jüngsten Tochter Angela Chao bekannt. Sie war eine brillante Frau, eine charismatische und visionäre Führungspersönlichkeit und wurde von all ihren Schwestern, unserer gesamten Familie und Freunden sehr geliebt.“ Auch die restliche Familie der Verstorbenen erweist ihr die letzte Ehre: „Als Wegbereiterin für Frauen in der Führungsetage inspirierte sie andere, ihre Träume zu verfolgen.“