Das geplante ESC-Finale für dieses Jahr soll nun 2021 stattfinden. Denn aufgrund der Corona-Pandemie musste man den Song Contest 2020 absagen. Wie die Europäische Rundfunkunion (EBU) nun in einer Presseaussendung mitteilte, will man das verpasste ESC-Finale am 22. Mai 2021 in Rotterdam nachholen.

17 Teilnehmerländer stimmten zudem bereits zu, ihre auserwählten Künstler für dieses Jahr nun auch 2021 in Rotterdam antreten zu lassen.

ESC-Finale findet am 22. Mai 2021 statt

Nachdem der Eurovision Song Contest wegen der Corona-Krise in diesem Jahr nicht stattfinden konnte, will man die Veranstaltung nun 2021 nachholen. Das Event wird dabei, wie für 2020 geplant, in Rotterdam über die Bühne gehen. In einer Presseaussendung veröffentlichte die Europäische Rundfunkunion (EBU) nun die geplanten Termine. Demzufolge soll das Semifinale am 18. Mai und das Halbfinale der Show am 20. Mai 2021 in der niederländischen Stadt stattfinden. Das Finale ist vorläufig für den 22. Mai 2021 geplant. Die Freude bei den ESC-Fans ist groß, wie sich an den aktuellen Reaktionen auf die Bekanntgabe im Netz erkennen lässt. Jedoch besteht noch immer eine Chance, dass sich der Termin erneut verschieben könnte, da es auch in der EU noch einige Länder gibt, in denen die Zahl der Infektionen weiterhin steigt.

Teilnehmenderländer wollen für 2020 geplante Vertreter auch 2021 ins Rennen schicken

Da der Eurovision Song Contest 2020 wegen Corona ausfallen musste, konnten die geplanten Vertreter der Teilnehmerländer nicht auftreten. Ob diese nun erneut die gleichen Künstler ins Rennen schicken dürfen, ist derzeit noch unklar. Die Europäische Rundfunkunion (EBU), die jedes Jahr als Veranstalter für das Event verantwortlich ist, äußerte sich jedenfalls bislang jedenfalls noch nicht zu einem Verbot dieser Art. Zudem erklärten bereits 17 der Teilnehmerländer ihre eigentlich für 2020 geplanten Vertreter beim ESC-Finale im nächsten Jahr in Rotterdam antreten lassen zu wollen. Wie die Europäische Rundfunkunion in einer Presseaussendung mitteilte, sei jedes Teilnehmerland jedenfalls dazu verpflichtet, für den ESC 2021 einen neuen Song zu komponieren.