Nach dem tragischen Verlust ihres Zwillingssohnes sind Cristiano Ronaldo und seine Freundin Georgina Rodríguez wieder mit ihrer Familie vereint. Auch ihre neugeborene Tochter, die die Geburt überlebt hat, durfte das Paar mit nach Hause nehmen.

Aus diesem Anlass teilen die Eltern einen Schnappschuss, auf dem auch die Kleine zu sehen ist.

Cristiano Ronaldo zeigt erstes Foto seiner Tochter

Es sind schwere Zeiten, die Cristiano Ronaldo und seine Freundin Georgina Rodríguez gerade durchmachen müssen. Denn das Model war mit Zwillingen schwanger, die ihr ohnehin schon großes Familienglück noch schöner machen sollten. Doch leider gab es während der Geburt Komplikationen und der Sohn der beiden ist verstorben.

Die Zwillingstochter hat jedoch überlebt und gibt ihren Eltern jetzt umso mehr Kraft. Nach einigen Tagen im Krankenhaus ist die Familie wieder vereint. Ronaldo teilte jetzt einen Schnappschuss auf Instagram, auf dem auch das neugeborene Baby zu sehen ist. Umgeben von Georgina und seinen Kindern, hält der Fußballstar seine neugeborene Tochter auf dem Arm.

„Home sweet home. Gio und unser kleines Mädchen sind endlich wieder bei uns. Wir möchten uns bei allen für die vielen netten Worte und Gesten bedanken“, schreibt der 37-Jährige zu dem Familienfoto. „Eure Unterstützung ist sehr wichtig und wir alle haben die Liebe und den Respekt gespürt, den ihr für unsere Familie habt.“ Jetzt sei es an der Zeit, dankbar für das Leben zu sein, das sie gerade in dieser Welt willkommen geheißen haben, so die berührenden Worte des fünffachen Vaters.

Zweites gemeinsames Kind für Ronaldo und Georgina

Seit 2016 sind der Portugiese und das Model ein Paar. Ein Jahr später wurde ihre gemeinsame Tochter Alana Martina geboren. Jetzt, fünf Jahre später, erblickte ihre zweite Tochter das Licht der Welt. Den Namen des Babys haben die Eltern aber noch für sich behalten.

Cristiano Ronaldo brachte außerdem drei weitere Kinder mit in die Beziehung mit Georgina. Den mittlerweile elfjährigen Sohn Cristiano Ronaldo Jr., dessen Mutter nicht bekannt ist. Und die vier Jahre alten Zwillinge Eva und Mateo, die von einer Leihmutter zur Welt gebracht wurden.