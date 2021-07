Es gibt Menschen, die sind in weniger als fünf Minuten im Bad fix und fertig und ready to rumble. Und dann gibt es welche, die am Morgen eine regelrechte Zeremonie veranstalten und wirklich seeehr lange brauchen, bis sie das Badezimmer wieder verlassen.

Vor allem bei diesen Sternzeichen muss man sehr geduldig sein:

Wassermann

Die etwas chaotischen Wassermänner übersehen gerne mal Zeit im Badezimmer. Wenn das Wasser in der Dusche gerade sooo angenehm über den Körper läuft oder der Podcast gerade an einer spannenden Stelle ist, kann man sich eben einfach nicht beeilen. Dazu kommt noch, dass Wassermänner sehr, wirklich sehr gründlich sind, was ihre morgendliche Hygiene angeht. Es vergeht kein Tag, an dem sie nicht mindestens fünf Minuten lang Zähneputzen, mit einer Mundspülung gurgeln und anschließend noch alles mit Zahnseide polieren.

Krebs

Wer im Sternzeichen Krebs ist, neigt hin und wieder dazu, etwas eitel zu sein. Daher stellen sich Krebse auch einen früheren Wecker, um genug Zeit im Bad zu haben. Das ist für das Sternzeichen auch eine regelrechte Zeremonie. Erst kommt die erfrischende Dusche samt Peeling, dann die Bodylotion und zum Schluss noch etwas Duft, bevor sie sich schließlich um Styling und Co. kümmer. Eines ist dabei ganz wichtig: Währenddessen brennen ein paar Kerzen, um für noch mehr Entspannung zu sorgen…

Jungrau

Jungfrauen gelten als absolute Perfektionisten. Wenn sie sich etwas in den Kopf gesetzt haben, dann muss das auch genauso passieren – wenn nicht, sind sie komplett aus der Bahn geworfen. Daher verbringt dieses Sternzeichen auch eine sehr lange Zeit im Badezimmer. Denn es überlässt wirklich absolut nichts dem Zufall – von der Frisur, über das Make-up und dem richtigen Outfit. Alles muss perfekt sein! Erst dann können Jungfrauen gut in den Tag starten.