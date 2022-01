Der deutsche Influencer Riccardo Simonetti hat seinen Followern auf Instagram ein Malheur gebeichtet, das wirklich alles andere als angenehm ist. Denn er verrät, dass er sich auf dem Weg nach Hause in die Hose gemacht habe, da er so dringend auf die Toilette musste und sein Auto nicht anspringen wollte.

Für so viel Ehrlichkeit und Realness wird 28-Jährige gerade gefeiert.

Riccardo Simonetti: Peinliches Malheur im Auto

Influencer posten immer nur ihr perfektes Leben und zeigen, wie toll alles ist? Von wegen! Der deutsche Instagram-Star Riccardo Simonetti sorgt gerade für einen richtigen Realitycheck und verrät, was ihm Peinliches passiert ist. In einem Video, das er auf Instagram postete, beichtet er nämlich ein ziemlich unangenehmes Erlebnis. Der 28-Jährige beginnt mit den Worten: „Egal, wie scheiße eurer Tag heute war, ich bin mir ziemlich sicher, dass meiner alles toppen wird und noch beschissener sein wird“.

Und dann erzählt er, dass er gerade im Gym war und plötzlich ein ungutes Gefühl in der Magengegend gespürt hat. Er wollte „diese Sache“ aber nicht im Fitnessstudio erledigen, sondern bei sich zuhause. „Bis ich beim Auto angekommen war, hab ich gemerkt: ‚Oh oh, das wird dringender, als ich es erwartet hätte’…“ Riccardo kann selbst nicht glauben, dass er das gerade erzählt, doch dann rückt er mit der Sprache raus: „Ich hab’ mir in die Hose gekackt. Hier in meinem Auto. Wie schrecklich ist das?!“ Doch das war noch nicht alles, wie der Influencer berichtet.

Auto wollte nicht anspringen

Als wäre die ganze Situation verhext, ging dann natürlich auch alles schief, was nur schiefgehen kann. Simonetti wollte nur schnell nach Hause und sich am liebsten „achtmal duschen“, wie er erzählt. „Aber jetzt hat sich mein Auto gedacht, ‚Nein ich springe nicht an‘ und ich musste den Pannendienst rufen. Also sitze ich jetzt in meinem Auto in derselben Hose und warte auf den ADAC.“ In seiner Instagram-Story berichtet der Influencer dann, wie die Horror-Geschichte ausgegangen ist. „ADAC kam (musste nicht aus dem Auto aussteigen, haha) und hab mittlerweile 84 Mal geduscht. Alles wieder gut“, schreibt er zu einem Foto, das ihn frisch geduscht in seinem Wohnzimmer zeigt.

Die Fans feiern Riccardo für seine Ehrlichkeit. „Diese Geschichte ist legendär“, schreibt etwa Influencer-Kollegin „mirellativegal“ in die Kommentare. Rapperin Nura kommentiert: „Lets normalize Windeln für solche Momente“. Eine Followerin gibt Simonetti Mut: „Feier ich total diesen Beitrag!!! Love you 4 this“.