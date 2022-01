Noch nie hat sich ein Dschungelteilnehmer dazu entschieden, nicht zu einer Dschungelprüfung anzutreten. Bekanntlich gibt es für alles das erste Mal, auch beim Dschungelcamp! Denn Eric Stehfest sieht nicht ein, wieso er für die anderen Teilnehmer Essen erspielen sollte, die ihn nicht ausstehen können.

Prüfungspartner Peter sieh seine Entscheidung allerdings gelassen.

Eric verweigert Dschungelprüfung

Tatsächlich hat es das beim Dschungelcamp noch nie gegeben! Eigentlich sollten Eric Stehfest und Peter Althof sich gemeinsam einer Dschungelprüfung stellen und acht Sterne für die Gruppe erspielen. Dafür sollten sich Eric und Peter in einen Käfig begeben, an den sie mit Hand- und Fußgelenken festgekettet werden sollten. Dieser wäre bis auf eine Luftkammer in einem Fluss komplett unter Wasser gesetzt worden. Sie hätten insgesamt zehn Minuten gehabt, insgesamt acht Schlösser zu öffnen. Die Schlüssel waren mithilfe von Bungee-Seilen am Rand des Käfigs befestigt gewesen. Hätten die beiden die Prüfung gemeistert, hätte es insgesamt acht Sterne für die Dschungelgruppe gegeben.

So hätte die Dschungelprüfung aussehen können… Bild: RTL / Stefan Menne

Doch zur Überraschung aller verweigerte Eric Stehfest die Prüfung und möchte nicht antreten. Er sehe nicht ein, wieso er sich einer Prüfung stellen sollte, wenn die meisten der Dschungelteilnehmer ihn nicht ausstehen können. Er ruft: „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ und begründet seine Entscheidung so: „Ich habe keine Angst, aber im Camp gibt es Menschen, die frei heraussagen, dass sie mich richtig Scheiße finden, meine Persönlichkeit Scheiße finden und meine Gefühle benutzt haben, um mir irgendwelche Geschichten zu erzählen“, erklärt der 32-Jährige.

Eric isst seit längerem schon nicht mit

Für Eric ist an dieser Stelle Schluss mit lustig. Peter allerdings sieht das Ganze gelassen, obwohl er nicht alleine ohne den Schauspieler antreten kann. „Ich bin mit ihm hier hergegangen, dann muss ich mich auch solidarisch erklären. Es sei denn, ich kann es alleine machen. Wenn das nicht geht, gehe ich mit meinem Krieger wieder zurück und diskutiere das noch mal mit ihm durch“, so Peter.

Der Schauspieler will niemandem etwas schuldig sein. Bild: RTL / Stefan Menne

Eric bleibt aber konsequent. Während seine Mit-Camper Sterne für die vergangenen Prüfungen sammeln konnten, verweigert er die verdienten Speisen. „Ich esse seit vielen Prüfungen schon nicht mehr mit“, erklärt der Schauspieler. „Ich esse Reis und trinke Wasser, das reicht mir. Weil ich eben genau das nicht will. Ich will nicht in eine Bringschuld kommen für Menschen, die mir nicht guttun“, rechtfertigt er sich.

Eric und Manuel führen tiefgründige Gespräche

Nicht alle aus dem Camp sind dem Schauspieler offenbar unsympathisch. Denn er bittet Manuel ihn zur Abgeschiedenheit eines Bachs zu begleiten und mit ihm zu reden. „Jetzt gerade habe ich gespürt, dass ich mich so sehr auf meine Familie freue. Ich musste so sehr an sie denken. Ich bin einfach glücklich, dass sie da sind“, gesteht der Schauspieler. Offen sagt er ihm, dass er Manuel so etwas ja anvertrauen könnte. Der „Prince Charming“-Kandidat fühlt sich geschmeichelt und zutiefst berührt von seiner Offenheit. „Ich finde das so schön, dass du das so sagst. Ich wäre auch gerne an dem Punkt“, so Manuel.

Eric vertraut sich Manuel an. Bild: RTL

Wehmütig erzählt Manuel seinem Kollegen, dass niemand auf ihn warte, wenn er nach Hause komme. „Das klingt jetzt vielleicht blöd, aber wenn ich jetzt rauskomme, habe ich keine Familie da. Wenn ich nach Hause komme, dann ist da niemand. Niemand“, so Manuel. Eric versucht den „Prince Charming“-Kandidat aufzumuntern. „Du bist eben jetzt an einem ganz anderen Punkt“, versucht er ihm klarzumachen. Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt und so ist es auch bei Manuel. „Für die Zukunft würde ich mir auf jeden Fall wünschen, dass ich irgendwann auch wieder einen Partner an meiner Seite habe, der mich so akzeptiert, wie ich bin“, hofft Manuel inständig.

Sie schmieden gemeinsame Zukunftspläne für die Rückkehr

Für ihre Rückkehr schmiedet das eingefleischte Team schon Pläne für die Zukunft. „Meine Frau ist ja bisexuell. Vielleicht gehen wir zusammen zum CSD“, schlägt Eric vor. Die neue Freundschaft mit Manuel scheint den Schauspieler regelrecht zu inspirieren. „Das wäre doch ganz nice. Ich möchte jetzt den Spaß und die Lebensfreude bei mir im Leben wieder großschreiben. Ich habe in den letzten fünf Jahren versucht, meine Seele nach außen zu kehren. Und ich erkenne Echtes von Unechtem. Bei dir spüre ich keinen doppelten Boden“, führt Eric weiter aus.

Manuel sei für Eric der einer der wenigen Personen im Dschungelcamp, die nicht versuchen jedem zu gefallen. „Bei dir spüre ich, dass du nicht in einem Konflikt bist, um jemandem zu gefallen. Du bist da als du“, so der Schauspieler. Im Dschungeltelefon ergänzt Eric im Nachhinein noch, dass im Dschungelcamp oft vorgegaukelt werde, dass man ein Team sei. Doch am Ende pickt man sich dann doch wieder die Rosinen heraus. Er persönlich könne nämlich auf die Energien von Linda, Filip und auch Peter sehr gut verzichten. Er sei da, um authentisch zu sein. Entweder würde sich das auf die Menschen da draußen übertragen oder eben nicht.

Niemand muss das Camp verlassen

Diesmal haben die Moderatoren Sonja Zietlow und Daniel Hartwich gute Nachrichten, als sie das Dschungelcamp betreten. Denn da bereits zwei Kandidaten vor Beginn der Show ausgeschieden sind bzw. nicht antreten konnten, muss keiner der Stars gehen. Heute werden die Karten aber wieder neu gemischt. Denn die Anrufe von gestern und die von heute werden zusammengezählt. Es kann also noch alles passieren!

Die neuen Folgen von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ gibt es jeden Abend auf RTL. Auf RTL+ steht das Dschungelcamp im Livestream und in voller Länge im Anschluss an die Shows zum Abruf bereit.