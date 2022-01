Die Lage spitzt sich zu! Die Stars im Dschungelcamp stehen kurz vor einem Lagerkoller. Zwischen Filip und Eric kochen die Emotionen über. Manuel muss gekochte Eingeweide runterwürgen und Linda hat die Nase voll, von der Koch-Situation im Camp. Tag neun war definitiv keine leichte Kost.

Und sonst so: Der zweite Star wurde vom Publikum rausgewählt und sorgte ebenfalls für schockierte Gesichter.

Dicke Luft zwischen Eric und Filip

Taras Abgang hat Filip sichtlich getroffen. Und weil der Ex-„Bachelorette“-Kandidat sonst niemanden hat, mit dem er sich zanken kann, muss wohl Eric herhalten. Die beiden scheinen sich aber wohl einfach nicht ausstehen zu können. Und das gibt Filip auch ganz offen zu: „Menschlich gesehen halte ich nix von dir!“ Eric bleibt ruhig und kontert: „Ist doch schön, dass du mich Scheiße findest!“ Die beiden kommen einfach nicht zusammen. Doch was ist denn eigentlich genau das Problem zwischen den beiden?! „Er ist einfach zu heiß auf die Krone und will nichts Schlechtes sagen“, so der Vorwurf von Filip an Eric.

Ein Moment der Erleuchtung folgt: „Ich bin nicht die hellste Kerze auf der Torte, daher kommen auch so dumme Sachen aus mir raus. Aber Eric sagt halt gar nichts!“ Die Mitcamper sind also verärgert, dass Eric zu ruhig ist. Immer öfter fällt der Satz: „Er will nicht schlecht da stehen“. Da spielt dem „GZSZ“-Star auch folgende Situation nicht unbedingt in die Karten. Denn mitten in der Nacht fragt er Linda und Tina, die gerade ihre Nachtwache am Lagerfeuer absitzen, ob eine von beiden mit auf die Toilette kommt.

Eric macht sich nicht gerade beliebt. Bild: RTL

Linda, die die Campregeln kennt, weist Eric darauf hin: „Du musst einen wecken, wir können hier nicht weg!“ Eric sieht das aber nicht ein: „Ich muss gar nichts. Ich kann auch einfach alleine gehen. Entweder weckt jemand von euch jetzt einen oder ich gehe allein!“ War das etwa gerade so etwas wie eine emotionale Erpressung? Bei Tina scheint es jedenfalls Wirkung zu zeigen. Denn sie steht auf, um zu machen, was Eric verlangt. Aber nicht mit Linda! Denn sie ruft dazwischen: „Er kann uns doch damit nicht drohen – das geht nicht. Setzt dich bitte hin. ER muss jemanden wecken!“

Aber Eric bleibt natürlich stur, Tina gibt nach und weckt Tara. Linda ist einfach nur wütend: „Das ist richtig scheiße! Lass‘ ruhig die anderen die Scheiße für dich machen, damit du besser dastehst!“ Kaum ist Eric mit Tara verschwunden, will Linda Tina überzeugen, dass sie ein falsches Bild von Eric hat. „Tina, egal wie gern du ihn hast: Bitte mach‘ die Augen auf. Dieser Typ versucht am laufenden Band sich durch uns besser darzustellen. Das geht nicht! Und jetzt hat er keine Eier in der Hose, die Leute zu wecken!“ An dieser Stelle spulen wir mal kurz vor: Eric hat offenbar schon mehrmals die Regen gebrochen und ist alleine im Camp rumgelaufen. Die Konsequenz: Die Camper dürfen nicht mehr duschen. Also gar nicht. Und das sitzt! Ob Eric sein Verhalten in Zukunft vielleicht ändert?

Beziehungsdramen bei Linda und Tina

Dramenreich geht es auch im Lagerfeuer-Gespräch zwischen Linda und Tina zu. Denn beide erzählen von ihren toxischen Ex-Beziehungen, um sich gegenseitig wach zu halten. Für etwaige Albträume danach sind die beiden aber selbst verantwortlich, just sayin‘! Tina fängt an und erzählt, dass ihre letzte Beziehung neun Jahre lang gehalten hat. Aber: „Das hat echt heftig geendet. Richtig hässlich, hässlich, hässlich“, berichtet Tina. „Ich sage nur, ich habe mich schützend vor meine Kinder gestellt. Ich meine das wörtlich. Wenn ich eins bin, dann eine Löwenmama. Das war männermäßig die größte Enttäuschung und vatermäßig natürlich auch!“

Linda will wissen, was Tinas Ex beruflich gemacht hat. „Das frage ich mich auch!“, so die überraschende Antwort der Schauspielerin. „Das kann ich dir nach neun Jahren nicht sagen. Und am Ende hatte er auch keine Kohle mehr.“ Lindas Fazit: „Männer sind scheiße! Bei mir war es total dumm. Ich war einfach blind verknallt. Er ist etliche Male fremdgegangen, war einfach ein Arschloch, wie es im Buche steht!“

Die beiden Camperinnen sprechen über ihre Ex-Beziehungen. Bild: RTL

Würgereiz auf der Kegelbahn

An Tag 9 konnten die Stars im Dschungelcamp erstmal auch selbst wählen, wer zur Prüfung antreten muss. Bedeutet: Linda kann endlich mal Pause machen. Dafür müssen Filip und Manuel ran, die sich die Sache bestimmt nochmal anders überlegt hätten, hätten sie gewusst, was sie tun müssen. Denn hinter dem Prüfungsnamen „Bundesekelbahn“ versteckt sich auch genau das, wonach es klingt: Essen! Und weil wir alle wissen, was das bedeutet, wenn Sonja Zietlow, Daniel Hartwich und Dr. Boooob anwesend sind, heißt es jetzt: Nerven (und Mageninhalt) bewahren!

Neun Kegelrunden werden gespielt, neun Sterne können dabei erkämpft werden und 60 Sekunden hat jeder Zeit, um die servierte Portion zu verspeisen. Runde 1: Manuel bekommt Schweinepenis mit pürierten Sojabohnen. Der 33-Jährige haut rein und kaut schnell. Mit Erfolg: „Das war ok. Das war nicht furchtbar schlimm, also im Rahmen des Machbaren“, erklärt Manuel. Na dann! Weiter geht’s mit einer Portion Mopane-Würmer mit Stinke-Tofu-Sauce für Filip. Auch das gelingt, begleitet mit einem heftigen Würgereiz von Filip. „Bitte nicht brechen!!!“, lauten die motivierenden Zwischenrufe von Mitstreiter Manuel.

Filip und Manuel schlagen sich tapfer! Bild: RTL

Manuel schafft außerdem eine Stinketofu-Suppe mit Perlhuhnherzen darin, und zwei Shots Stinke-Tofu-Noni-Saft, der laut Sonja super gesund ist. Nur an den gekochten Hühnerinnereien scheitert Manuel, weil die Zeit einfach zu knapp ist. Filip hingegen schafft es ebenfalls, zwei Shots zu schlucken. Die Insektenmehl-Pizza mit Impala-Herzen und Mehlwürmern ist aber wohl einfach zu trocken, denn der Prüfling kann nicht alles vor Ablauf der Zeit essen. Doch am Ende gehen die beiden mit sieben von neun Sternen zurück ins Camp. Eine beachtliche Leistung, wie auch Sonja und Daniel bestätigen.

Wenn Filip für einen Tag eine Frau wäre…

Und weil den Campern offenbar schon so richtig langweilig ist, stellen sie sich auch eine Frage, die wir so noch nieeee gehört haben (Ironie: On). Filip philosophiert darüber, was er tun würde, wenn er für einen Tag eine Frau wäre. Seine Antwort kommt wie aus der Pistole geschossen: „Erstmal nackt duschen!“ Okayyy, also das heißt, du duschst sonst immer bekleidet, Filip?

Lindas Antwort darauf, was sie im Körper eines Mannes tun würde, ist aber auch nicht viel besser. Denn sie würde „sich aalen“, wie sie sagt. Mehr wollen und können wir dazu jetzt auch nicht sagen. Wir überlassen hier mal jedem selbst, was das zu bedeuten hat…

Tiefgründige Gespräche am Lagerfeuer! Bild: RTL

Der zweite Star muss gehen

Mittlerweile ist es kein so großes Vergnügen mehr, wenn die beiden Moderatoren das Dschungelcamp betreten. Sie haben meistens eine schlechte Nachricht mit im Gepäck. Auch diesmal muss ein Star das Camp verlassen und auch diesmal sorgt die Entscheidung des Publikums für Überraschung. Zittern müssen Manuel und Jasmin. Während sich viele sicher waren, dass Wackelkandidat Manuel seine Sachen packen muss, kratzt er auch diesmal noch die Kurve. Denn: Jasmin ist raus. Ihr erstauntes Gesicht zeigt, dass die 43-Jährige wirklich nicht damit gerechnet hätte.

Muss Manuel heute gehen? Ja, denke schon… Nein, er bleibt

Die neuen Folgen von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ gibt es jeden Abend auf RTL. Auf RTL+ steht das Dschungelcamp im Livestream und in voller Länge im Anschluss an die Shows zum Abruf bereit.