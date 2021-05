Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Und so wird auch die Corona-Krise irgendwann vorbeigehen. Seit dem 19. Mai dürfen wir nun endlich wieder ein paar Freiheiten mehr genießen. Also üben wir uns schon mal in Vorfreude, was wir mit diesem Sommer so alles anstellen wollen.

Und wir haben da schon ein paar gute Ideen für die Zeit nach den Ausgangsbeschränkungen.

Wir wissen, was du diesen Sommer tun wirst

Seit 19. Mai 2021 gibt es erste Öffnungsschritte. Ade Home Office-Chaos, tschüss Videokonferenzen und Online Shopping! Selbsttests und Impfung sind unsere Eintrittskarte für Gastro und Co. Das ist schon mal fix. Die Sperrstunde gilt trotzdem ab 22 Uhr. Und auch wenn wir uns sehr über diese Lichtblicke freuen, schlagen sich die Einschränkungen schön langsam aufs Gemüt. Aber anstatt trübselig an all die Dinge zu denken, die wir nicht machen können, wollen wir uns lieber darauf konzentrieren, was alles möglich ist.

Hier ist unsere fast Corona-konforme To-do-Liste für den Sommer.

1. Auf der Karte all das Essen bestellen, worauf du Bock hast

Die Kochlöffel hast du jetzt lange genug geschwungen. Jetzt dürfen andere ran. Und du lehnst dich im Lieblingsrestaurant zurück und genießt.

2. Nackt in einen See springen und die anschließende Verkühlung ohne Corona-Test auskurieren

Because you can!

3. Tanzen und dabei schwitzen, während dir die Sonne die Nase kitzelt

Sollen die Läden doch um 22 Uhr zusperren. Day-Partying ist hot! Du machst den Tag zur Nacht und hältst den Hangover in Grenzen, weil du ja doch früh ins Bett kommst.

4. Mit Haushalts-fremden Personen kuscheln

Sorry liebe Mitbewohner, aber jetzt bekommen andere deine Liebe.

5. Sex, fantastischer Sex im Sommerregen

Und, wenn wir schon bei der Liebe sind. Wie wärs mit Outdoor-Sex. Wir finden ein bisschen frische Luft kann in Corona-Zeiten auch bei der schönsten Nebensache der Welt nicht schaden.

6. Bei einem Drink das Treiben und Flanieren auf der Straße beobachten

Im Lieblingskaffee ein oder zwei Sommerspritzer genießen und dabei den Leuten beim Flanieren zusehen. Was gibt es Schöneres!

7. Mit Drink in der Hand & der BFF über die vorbeilaufenden Leute lästern

Zugegeben, es gibt noch was Schöneres, als Leute beim Flanieren zu beobachten und währenddessen einen Drink zu schlürfen. Nämlich das zusammen mit deiner BFF zu machen und schön dabei ablästern.

8. Die Oma ganz fest drücken

Du brauchst jetzt keine Bäume mehr zu umarmen. Deine liebste Omi nimmst du dir jetzt ganz fest an die Brust.

9. Dem sexy Gegenüber ohne Maske dein unwiderstehliches Lächeln schenken

Und dabei den viel zu lange verborgenen Lieblingslippenstift tragen.

10. Dich mit der wegen unterschiedlicher Corona-Auffassungen zerstrittenen Familie versöhnen

Das Leben ist zu kurz, um zu streiten. Lasst doch mal die alten Differenzen beiseite und habt euch lieb!