Die neue „Bachelor“-Staffel startet im Jänner 2022. Um die Wartezeit bis dahin ein bisschen zu verkürzen, zeigt RTL jetzt, welcher Mann der neue Rosenkavalier wird.

Das ist der neue Bachelor

Das ist der also, der neue Bachelor: Der 29-jährige Dominik Stuckmann wird in der mittlerweile zwölften Staffel der Datingshow die Rosen verteilen. In einem Ankündigungspost auf Instagram wird der neue Rosenkavalier als „erfolgreicher Geschäftsmann, ehrgeiziger Sportler“ und „echter Sonnyboy“ beschrieben.

Stuckmann wurde in Frankfurt am Main geboren und lebt zurzeit auf Gran Canaria. Beruflich ist er IT-Spezialist und Unternehmer. In einem ersten Interview mit RTL bezeichnet sich der neue Bachelor als sensibel. Es könnte also durchaus emotional werden. „Weinen kommt natürlich auch vor. Dass ich auch mal eine Träne vergieße, ist ganz natürlich“, verrät er. „In der Hinsicht bin ich auch kein Eisblock, sondern zeige meine Gefühle. Ich lasse meinen Gefühlen einfach freien Lauf.„

„Ich werde nicht die Erstbeste küssen“

Von seiner Traumfrau hat der neue Bachelor übrigens schon ziemlich genaue Vorstellungen: Abenteuerlustig sollte sie sein, spontan und vor allem bodenständig. Der 29-Jährige suche nach einer Frau mit einem „sehr warmen Herzen“, die für „jeden Blödsinn zu haben“ ist. Wichtig sei ihm auch, dass seine Partnerin unkompliziert sei und sich für nichts zu schade ist.

Gegenüber RTL erzählt Stuckmann übrigens, dass er die vergangenen „Bachelor“-Staffeln nicht intensiv mitverfolgt habe. Er wolle lieber möglichst unvoreingenommen an die Sache herantreten. Einen persönlichen Vorsatz verrät er aber schon vorweg: Im Gegensatz zu einigen seiner Vorgänger dürfte die Kussquote in dieser Staffel nämlich deutlich geringer ausfallen. Denn: „Ich werde nicht die Erstbeste küssen“, betont der neue Bachelor. „Da gehört etwas Besonderes dazu.“

Ob er dieses „Besondere“ in einer der Kandidatinnen finden wird, bleibt natürlich abzuwarten. Der neue Bachelor verrät aber, dass er in der Vergangenheit keine Schwierigkeiten hatte, sich zu verlieben, ganz im Gegenteil. Denn er sei eine „Peron, die sich schnell verlieben kann“. Single ist er übrigens erst seit neun Monaten.

Die neue „Bachelor“-Staffel startet ab 26. Jänner auf RTL, gedreht wurde diesmal in Mexiko.