Was für eine Schrecksekunde für Taylor Swift! Ein betrunkener Autofahrer hat offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist direkt in das Haus der Sängerin in New York gekracht.

Der Mann wurde festgenommen.

Alkolenker kracht in Haus von Taylor Swift

Keine schöne Sache: Taylor Swift hat erfahren, dass ein fremder Mann mit seinem Auto in ihr Haus in New York gefahren ist. Der Lenker war offenbar betrunken und hat die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Augenzeugen berichten, dass der Unbekannte im Stadtteil Tribeca in die falsche Richtung unterwegs war und dann direkt in das Wohnhaus der Sängerin gecrasht ist. Daraufhin soll er noch – erfolglos – versucht haben, sich Zugang zum Haus von Swift zu verschaffen, wie die Nachrichtenagentur AP berichtet. Ob die 32-Jährige zum Zeitpunkt des Unfalles zuhause war, ist nicht bekannt.

Der 31-jährige Mann wurde zuerst in ein Krankenhaus gebracht. Dann hat ihn die Polizei jedoch wegen Trunkenheit am Steuer festgenommen. Berichte über feindselige Äußerungen des Mannes über Swift bestätigte die Polizei nicht.

Nicht das erste Problem mit Eindringlingen

Ob der Lenker absichtlich in das Haus von Taylor Swift gefahren ist, steht noch nicht fest. Es wäre jedenfalls nicht das erste Mal, dass der Popstar mit einem Eindringling zu tun hat. Vergangenen April nahm die Polizei einen mutmaßlichen Stalker fest, der versucht hatte, in das New Yorker Apartment des Popstars auf unerlaubte Weise einzudringen. Im Juli 2019 konnte nahe einem Haus der Musikerin im Bundesstaat Rhode Island ein Mann mit Einbruchswerkzeug überführt worden.

Kurz davor, im März 2019, hatte es die US-Sängerin mit einem weiteren, sehr hartnäckigen und gefährlichen Stalker zu tun. Auch dieser Mann versuchte, in die New Yorker Wohnung von Swift einzubrechen – jedoch mit Erfolg! Der Mann konnte aber glücklicherweise festgenommen werden. Besonders creepy: Wie sich später herausstelle, hat es der Täter bereits ein Jahr davor geschafft, in die Räumlichkeiten des Weltstars einzudringen.