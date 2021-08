Nicht jede Schwangerschaft ist gleich! Falls du bereits Mama bist, ist dir das bestimmt schon aufgefallen, wenn du mit deinen Freundinnen darüber geredet hast. Eine Schwangerschaft kann auch körperlichen und emotionalen Stress bedeuten. Das hat verschiedene Ursachen, aber ein wichtiger Faktor kann auch dein Sternzeichen sein.

Diese Tierkreiszeichen sind besonders anfällig für Stress während der Schwangerschaft.

Krebs

Krebse können generell sehr wechselhaft sein! Bei diesem Sternzeichen fahren die Gefühle während der Schwangerschaft Achterbahn. Von “Juhuuu, das Leben ist so schön!” bis zu “Oh Gott, wie soll ich das nur überstehen?” liegen oft nur wenige Augenblicke. Dieses ständige Hin und Her zwischen Heulkrampf und Lachanfall zehrt an den Nerven und macht es beinahe unmöglich, die Schwangerschaft richtig zu genießen.

Zwillinge

Sobald der Schwangerschaftstest der Zwillinge-Geborenen positiv ausfällt, wird das zum alles bestimmenden Thema. Die werdende Mama durchforstet jeden verfügbaren Ratgeber über Schwangerschaft, Geburt und Erziehung und bildet sich in kürzester Zeit zum Experten aus. Da sollte man ihr nicht reinreden, denn das ist einfach ihre Art, mit dem Ereignis umzugehen und dabei (auch dank dem neuen Wissen) locker zu bleiben.

Steinbock

Der Steinbock liebt einfach Disziplin und Ordnung. So ist es natürlich auch wenn ein Baby unterwegs ist. Und wenn in den Augen der werdenden Steinbock-Mama etwas nicht ganz perfekt läuft, dann kommt schnell Frust und Unmut auf. Und das kann dann auch schwierig fürs Umfeld werden. Dieses muss sich nämlich auf unvermeidliche Stimmungsschwankungen und Gefühlsausbrüche einstellen.