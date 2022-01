Der Neumond im Februar steht ganz im Zeichen von neuen Ideen und Kräften, die wir durch die veränderte Konstellation im Universum spüren. Doch mit der Veränderung kommen auch spannenden Herausforderungen auf uns zu, die, wenn wir sie richtig anpacken, lebensverändernd sein können.

Diese Tierkreiszeichen spüren den Neumond besonders stark.

Stier

Der Neumond bring das ehrgeizige Sternzeichen meistens dazu, seine Situation neu zu bewerten, innezuhalten und mal kurz zu reflektieren, wo es gerade im Leben steht. Auch, wenn der Stier ein richtiges Gewohnheitstier ist und er Veränderung nur sehr ungern in Kauf nimmt, könnte jetzt einiges anders werden. Denn der Drang nach einer neuen Herausforderung steht aktuell im Vordergrund. Das bringt den Stier auch dazu, seine Komfortzone zu verlassen und mal etwas Neues auszuprobieren. Am Ende wird es sich garantiert lohnen!

Skorpion

Die Neumond-Phase im Februar ist für den Skorpion anfangs nicht gerade leicht. Denn die Planeten-Konstellation kann zu Konflikten führen, da sich das Sternzeichen schnell mal unter Druck gesetzt fühlt. Die Erleuchtung kommt aber relativ schnell und der Skorpion merkt, welche Kräfte in ihm schlummern. Diese Energie kann er nutzen und Dinge in Angriff nehmen, die er schon so lange vor sich herschiebt. Das kann nicht nur Auswirkungen auf die Befindlichkeit der Skorpione haben, sondern auch auf die Persönlichkeitsentwicklung. Transformation ist angesagt!

Steinbock

Steinböcke lieben es, zu planen! Daher haben sie sich auch schon ganz konkrete Ziele für 2022 gesteckt und sind am besten Weg, diese auch zu erreichen. Der Neumond verleiht dem Sternzeichen nochmal die nötige Motivation, um nicht vom Weg abzukommen. Außerdem gibt die veränderte Himmelskonstellation Energien frei, durch die Ängste und Vorbehalte klar formuliert und in Angriff genommen werden können. Mit Mut, offenen Augen und Selbstbewusstsein, fühlen sich Steinböcke in diesem Jahr zu allem bereit!