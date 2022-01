Kanye West scheint wohl noch nicht ganz verkraftet zu haben, dass seine Noch-Frau Kim Kardashian einen Neuen hat. Denn der US-Rapper verbreitet gerade ziemlich üble Gerüchte über Pete Davidson.

Kim gefällt das so gar nicht, sie soll ihren Ex am Telefon zurechtgewiesen haben.

Kanye West: Diese Gerüchte verbreitet er über Pete Davidson

Ist da etwa jemand eifersüchtig? Kim Kardashian zeigt sich überglücklich mit Pete Davidson, dem neuen Mann an ihrer Seite. Doch ihrem baldigen Ex-Mann Kanye West scheint das gar nicht zu gefallen, obwohl auch er wieder im Dating-Leben angekommen ist. Seine Romanze mit Schauspielerin und Ex-Domina Julia Fox sorgte erst kürzlich für Schlagzeilen. Jetzt startete der US-Rapper aber eine fiese Läster-Attacke gegen Davidson und verbreitete dabei auch richtig böse Gerüchte.

Kürzlich sagte „Ye“ ganz offen, er sei der Meinung sein, dass die Beziehung zwischen Kim und Pete gar nicht echt, sondern nur ein inszenierter Fake sei. Laut der britischen Zeitung Sun habe der 44-Jährige auch über den Kleidungsstil von Kardashians Freund gelästert. Gegenüber Freunden habe er angeblich gesagt, dass Davidson „die schlechtesten Klamotten aller Zeiten trägt“, die aussehen würden, als würde er sie im „Einkaufszentrum“ kaufen.

West erzählt, Davidson habe Aids

Doch das war noch nicht alles. Mit einer Aussage sorgt Kanye für besonders heftiges Kopfschütteln. Laut TMZ habe West seinen Freunden angeblich erzählt, dass Pete Davidson Aids hat. Das wollen zumindest Quellen aus Davidsons Umfeld gehört haben. Denn sie behaupten, dass der Sänger dies „allen in Hörweite“ erzählt habe. Das war dann offenbar auch für Kim Kardashian zu viel. Sie griff zum Hörer und geigte ihrem Noch-Ehemann mal so richtig die Meinung. Ob das geholfen hat und „Ye“, der außerdem der Vater von Kims Kindern ist, sich in Zukunft zurückhalten wird, bleibt abzuwarten.

Kein Zutritt zu Kims Haus

Kanye West zeigte sich vor kurzem sehr verärgert darüber, dass er keinen Zutritt zu Kim Kardashians Haus habe. In einem Interview beschwerte sich der Rapper, dass ihn Sicherheitskräfte daran gehindert hätten, das Haus seiner Ex zu betreten, als er die gemeinsamen Kinder dort ablieferte. Laut Kanye habe sich Pete zu diesem Zeitpunkt dort befunden. Das Gerücht wurde aber schnell dementiert. Denn Freunde des US-Comedians berichtet gegenüber TMZ, dass Davidson noch kein einziges Mal im Anwesen von Kim zu Besuch war.

Um seine Kinder aber weiterhin regelmäßig zu sehen, hat sich „Ye“ Berichten zufolge eine Villa gleich gegenüber von Kardashians Residenz gekauft – und das für 4,5 Millionen US-Dollar. „Während Kim mit Kanyes Entscheidung, ein Haus auf der anderen Straßenseite zu kaufen, einverstanden ist, findet ihre Familie das überhaupt nicht [in Ordnung]“, verriet ein angeblicher Insider gegenüber Hollywood Life. „Sie denken, dass es tatsächlich ein bisschen seltsam ist, und sagten zu Kim, dass niemand ein Haus gegenüber seiner Ex-Frau kauft, während er sich scheiden lässt.“

Scheint also, als würde Kanye alles dafür tun, um Kims neue Beziehung zu sabotieren. Was wohl Julia Fox dazu sagt?