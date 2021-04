In Zeiten von Instagram-Filtern, Deep Fakes und zahlreichen Foto-Edits auf Social Media, ist Authentizität und Glaubwürdigkeit nicht nur eine nette Abwechslung, sondern auch ziemlich wichtig. Authentisch zu sein ist aber nicht immer leicht.

Wer wünscht sich nicht, jeden mit deiner Persönlichkeit überzeugen und einfach so wie man ist, einen ganzen Raum für sich einnehmen zu können? Mit diesen 5 Tipps klappt’s:

1. Sei kein Fähnchen im Wind

Man will von jedem gemocht werden. Das ist zwar menschlich, aber leider auch unmöglich. Denn man kann sich nicht mit jedem verstehen, außer man verstellt sich ständig und ändert seine Meinung. Willst du aber zumindest glaubwürdig rüberkommen, solltest du wissen, welche Werte und Prinzipien dir wichtig sind und hinter ihnen stehen. Änderst du deine Einstellung je nachdem mit welcher Person du gerade sprichst und passt deine Meinung an die deines Gegenübers an, vermeidest du zwar viele Streits und Diskussionen, auf Dauer wird man die aber jegliche Authentizität absprechen und dir keinen Glauben mehr schenken.

2. Du darfst deine Meinung ändern

Auch wenn du hinter deinen Prinzipien und Überzeugungen stehst, heißt das nicht, dass du deine Meinung nie ändern darfst. Man lernt im Leben nie aus und manchmal ist man einfach im Nachhinein schlauer. Seine Meinung an neues Wissen anzupassen und gegebenenfalls komplett zu ändern zeugt sogar von Stärke. Wenn man auch offen kommuniziert, wieso man seine Meinung geändert hat, kommt man besonders authentisch rüber.

3. Sei selbstbewusst

Um einfach so zu sein, wie man ist, ohne sich groß zu verbiegen oder eine Maske aufzusetzen, bedarf es einer großen Portion Selbstbewusstsein. Und das darf jeder haben, egal welche Meinung er hat oder in welchem Beruf er arbeitet. Trau dich, deine Ideen zu äußern. Trau dich, das anzuziehen, worauf du Lust hast, egal, wie viele Leute dir auf der Straße einen komischen Blick zuwerfen. Denk immer daran, dass du dich mit dir und deinem Auftreten wohlfühlen musst und sonst niemand.

4. Stehe zu deinen Schwächen und Fehlern

Man muss aber nicht zu allem eine Meinung haben. Nicht jeder kann sich in jedem Bereich zu 100 Prozent auskennen. Statt aber dein Unwissen zu überspielen, kannst du einfach zu geben, dass du dich nicht so gut auskennst. Auch das beweist Charakterstärke und Selbstbewusstsein. Niemand ist perfekt und wer so tut, als wäre er allwissend verliert schnell an Glaubwürdigkeit.

5. Sag, was du tust und tue, was du sagst

Auf Instagram, TikTok und Co. trenden schon seit langer Zeit Hashtags wie #nomakeup und Influencer wie Danae Mercer werden dafür gefeiert, dass sie ihren Körper so zeigen, wie er ist. Auch viele andere User steigen auf den Trend auf, helfen aber oft mit Filtern oder der richtigen Pose nach. Das kommt bei anderen nicht immer gut an und wirkt auf viele falsch und heuchlerisch. Wer Authentizität zelebriert, sollte auch so handeln. Und wer Natürlichkeit vermarktet, sollte auch mit offenen Karten spielen.