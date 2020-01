Manchmal ist weniger mehr. Diese vier Dinge solltest du in Zukunft also lieber sein lassen, denn sie können andere ziemlich nerven und dich weniger schlau wirken lassen, als du in Wahrheit bist.

1. Zu viel Geschwafel

Klar, ab und an kann man das individuelle Unwissen durchaus mit gezieltem Geschwafel überspielen – wer zu oft den Fake-Intelligenzbolzen markiert, der wird langfristig jedoch an Glaubwürdigkeit verlieren.