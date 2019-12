Wenn die Familie zum Weihnachtsfest kommt, möchte man natürlich in jeder Hinsicht überzeugen. Wie du das schaffst? Wir helfen dir bei der Planung und geben dir 5 hilfreiche Tipps, mit denen du deine Gäste kulinarisch, optisch und spielerisch mehr als beeindrucken wirst. Von der richtigen Tischdekoration bis hin zum schmackhaften Dessert.

1. Weihnachtsmenü auf Sterneniveau

Am besten setzt du dein Weihnachtsmenü unter ein Motto. Unser Vorschlag: Apple – sweeter than honey. Wir kochen Vorspeise, Hauptspeise und Dessert mit …. Trommelwirbel: Äpfeln! 🍎



Für den ersten Gang zaubern wird einen Weihnachtssalat mit Bananen, Chinakohl und Äpfel, verfeinert mit Lebkuchengewürz. Et voilà, erster Gang ist fertig. Es folgt: der Hauptgang. Bei uns gibt es: Weihnachtsente mit Apfel und Glühweinrotkohl. Ein Gericht auf Sterneniveau! 😉 Und der krönende Abschluss? Eine Spekulatius-Topfen-Apfelcreme verfeinert mit etwas Schlagsahne und essbares Glitter oben drauf! Jaja, der Apfel hat mehr zu bieten, als wir von ihm erwartet haben 😎

2. Let’s have some drinks!

Der Speiseplan ist fertig, weiter geht es mit der Auswahl der passenden Getränke. Hier haben wir einen absoluten Geheimtipp für dich: Überrasche deine Gäste mit einem STRONGBOW Cider! Ein fruchtiger Genuss aus vergorenem Apfelsaft, prickelnd, von süß bis trocken und für jeden Geschmack etwas dabei. Darf es ein klassischer STRONGBOW Cider Gold Apple sein oder lieber der fruchtige STRONGBOW Cider Red Berries? Und ganz neu: Der STRONGBOW Cider Rosé Apple! Der ideale Cider für alle, die einen trockenen Geschmack bevorzugen. Die Sorte Rosé Apple ist ein einzigartiger Cuvée mit dem Saft echter rotfleischiger Äpfel und überzeugt uns in jeder Hinsicht. Am besten auf Eis anrichten und servieren 🥃

3. Gut geplant ist halb gewonnen

Für das Weihnachtsmenü haben wir uns entschieden, die Getränke sind geplant, nun folgt die Einkaufsliste. Gehe jedes Rezept einzeln durch. Hast du auch wirklich alles aufgeschrieben, was du benötigst? Unter Stress vergisst man gerne mal die ein oder andere wichtige Zutat. 🍎😉 Gehe am besten eine Woche vor dem Weihnachtsabend alles nochmal durch und kaufe früh genug ein. Gibt es etwas vorzubereiten? Vielleicht kannst du das Dessert am Vorabend schon anrichten oder den Tisch in der Früh dekorieren? Damit kommen wir gleich zum nächsten Tipp 👉🏼

4. Time to sparkle – die perfekte Tischdekoration

Der Weihnachtstag ist angebrochen! Das Thema deines Weihnachtsmenüs kannst du natürlich auch auf die Tischdekoration übertragen. Für uns heißt das: Wir schneiden Apfelscheiben, trocknen sie und tadaaa – eine Dekoration mit herrlichem Duft! Silberne Weihnachtsservietten und ein paar kleine glitzernde Weihnachtskugeln dazu. Fertig! 🤶🏽 Nun ist es Zeit für dich. Wirf dich in Schale, denn jetzt heißt es: Time to sparkle! ✨

5. Enjoy!

Die Ente war nicht verbrannt, das Dessert hat geschmeckt und auf die Dekoration wurdest du auch angesprochen. So stellen wir uns das vor 🙂 Um deinen Gästen den Abend über weiterhin etwas Unterhaltung zu bieten, kannst du verschiedene Spiele vorbereiten. Wie wäre es mit: „Ich schreibe meinen Wunschzettel.“ – eine weihnachtliche Version von „Ich packe meinen Koffer.“ oder ihr setzt euch einfach gemütlich vor den Kamin, sprecht über gemeinsame Erlebnisse und genießt ein Glas STRONGBOW Cider (für die etwas Ruhigeren unter euch 😉).



PS: Du bist auch zu einem Weihnachtsessen eingeladen und suchst noch nach dem passenden Geschenk? Bring am besten für jeden eine Flasche STRONGBOW Cider mit, denn da ist für jeden Geschmack etwas dabei. Süß oder trocken, man kann damit nichts falsch machen 🎁

Wir hoffen, dass du nun einige Tipps und Inspirationen aufschnappen konntest und dich (so wie wir) auf den bald bevorstehenden Weihnachtsabend freust! Happy Christmas liebe missen! 🎅🏽 🎄

