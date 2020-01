Wenn sich jemand plötzlich nicht mehr meldet und einfach so von der Bildfläche verschwindet, kann das für den anderen sehr schmerzhaft sein. Das sogenannte Ghosting ist als Dating-Trend mittlerweile sehr weit verbreitet.

Dennoch gibt es auch Menschen, die sofort sagen, wenn etwas nicht stimmt und mit ihrer ehrlichen und offenen Art immer sofort Klartext reden.

In der Liebe solltest du deshalb lieber nach diesen drei Sternzeichen Ausschau halten. Denn sie würden dich nach einer schönen gemeinsamen Zeit niemals ghosten.

Widder

Der Widder ist immer ehrlich und direkt. Er würde es nie wagen, einfach so unterzutauchen. Allerdings ist er in Beziehungen oft sehr sprunghaft und wechselt schnell mal seine Meinung. Doch wenn er plötzlich kein Interesse mehr an einer Person hat, findet er es nur fair, dies seinem Gegenüber auch persönlich mitzuteilen. Deshalb kommt es für ihn auch nicht infrage, jemanden zu ghosten.

Steinbock

Treue ist dem Steinbock in der Liebe sehr witzig. Unter den Sternzeichen ist er eines der loyalen. Hat er jemanden gefunden, den er mag, hält ihn nichts davon ab, zu gehen. In Beziehungen ist er zudem oft besitzergreifend und hat gerne die Zügel in der Hand. Ein plötzliches Ghosting? Fehlanzeige. Der Steinbock hält auch während des Kennenlernens an seinen Prinzipien fest und verliebt sich sehr schnell in eine andere Person.

Jungfrau

Die Jungfrau ist sich auch in der Liebe stets ihren Pflichten bewusst. Durch ihren analytischen Charakter plant sie beim Kennenlernen jeden Schritt ganz genau. Sollte etwas dann allerdings mal nicht nach Plan laufen, steckt sie ihren Kopf nicht direkt in den Sand. Im Gegenteil – wenn es passiert, dass sie nach ein paar schönen Dates plötzlich keine Gefühle mehr für ihren Dating-Partner hegt, sieht sie es als ihre Pflicht, ihm in einem direkten Gespräch die Wahrheit zu sagen. Durch ihre verantwortungsbewusste Art ist es ein klares No-Go für sie, jemanden zu ghosten.