Der Magen grummelt und die Kräfte schwinden langsam – Zeit für deine wohlverdiente Mittagspause! Wie praktisch, dass du im Homeoffice vom Arbeitsplatz nur zweimal Umfallen musst und quasi schon vor dem Kühlschrank stehst. Nun ist endlich Schluss mit ungesunder (wenn auch ziemlich geiler) Fertigpizza und Sushi vom Lieferdienst. Zeit, den Kochlöffel zu schwingen und die Küche in Zeiten von Ausgangssperren und Co zum Brodeln zu bringen. Wir verraten euch fünf unterschiedliche Gerichte für den perfekten Homeoffice-Lunch!

1. Soulfood-Alarm

In Zeiten wie diesen braucht unsere Seele eine Extraportion Streicheleinheiten. Da ist herz- und bauchwärmendes Soulfood genau das Richtige. Was eignet sich da besser als ein leckeres Linsencurry? 😊

Zutaten (für 2 Portionen): 150 g rote Linsen, 0,5 Liter Wasser, 1 EL Öl, 0,5 TL Kümmel, 1 Zwiebel, 0,5 EL frischer Ingwer sehr fein gehackt, 1 EL Kokosraspeln, 2 Tomaten geschält und gewürfelt, 0,5 TL Kurkuma, Chilipulver, Salz, 25 ml Schlagobers, 0,5 TL Garam Masala

So gehts: Die Linsen in dem Wasser köcheln lassen, bis sie weich sind. In einem zweiten Topf das Öl erhitzen und die Zwiebel mit dem Kümmel glasig anbraten. Ingwer und Kokosraspeln zugeben und eine Minute weiterbraten. Tomaten hinzufügen und bei geschlossenem Deckel 5 Minuten köcheln lassen. Die restlichen Gewürze zugeben und zum Schluss Schlagobers und Linsen einrühren. Eventuell mit Koriander garnieren und et voilá – Fertig ist das Soulfood-Gericht! 🙂

2. Quick and Healthy

Der Kalender geht mal wieder über und ein Termin jagt den nächsten? Trotzdem möchtest du mittags etwas Schnelles und vor allem Gesundes im Magen haben? Dann sind die neuen Soup Bowls von Inzersdorfer genau das Richtige für dich. In drei köstlichen Sorten machen die Suppen nicht nur satt, sondern geben dir dank der Kombi aus Bio-Gemüse und Getreide den nötigen Powerschub für den Nachmittag im Homeoffice. 💪🏼 Sei es eine cremige Karottensuppe mit Bulgur, eine geschmackvolle Suppe aus Kürbis und rotem Quinoa oder eine leichte Tomatensuppe mit Couscous – bei den Soup Bowls ist für jeden Geschmack etwas dabei. Enjoy! 😍

3. Gourmet-Queen

Du bist ein echter Gourmet und das Beste ist für dich gerade einmal gut genug? Dann darf’s für dich im Homeoffice gerne auch ein bisserl mehr sein. Umso besser, wenn das Gericht ruckizucki zubereitet ist und trotzdem deine Geschmacksnerven erfreut. Wie wäre es zum Beispiel mit einem saftigen Minutensteak und als Beilage frisches Ofengemüse? Ohhh yes! 🤤

Zutaten (für 2 Personen): 400-500 g Rindersteak (relativ dünn), Pfeffer, Salz Kräuterbutter; 1 Zucchini, 1 Paprika, 1 Zwiebel, 3 Knoblauchzehen, getrocknete Tomaten, 1 Melanzani, 250 g braune Champignons, 1 EL Öl

So geht’s: Zuerst das gesamte Gemüse in Stücke schneiden. Die Knoblauchzehen kannst du ganz lassen. Alles in eine feuerfeste Auflaufform füllen, mit Öl beträufeln und kräftig mit Salz, Pfeffer und mediterranen Gewürzen würzen. Bei 180 Grad für 30 bis 40 Minuten ins Backrohr. (In der Zwischenzeit kann man übrigens super weiterarbeiten 😉 ) Sobald das Gemüse fertig ist, die Minutensteaks salzen und in einer heißen Pfanne mit Öl pro Seite ein halbe bis eine Minute anbraten. Rasch rausnehmen und im Rohr 5 Minuten nachziehen lassen. Mit Kräuterbutter garnieren und genießen! 🙂



4. Stay safe and fit

Auch während des Lockdowns in den eigenen vier Wänden achtest du auf deine Linie und willst dennoch beim Lunch geschmacklich auf nichts verzichten? Dann ist der erfrischende Wassermelonen-Feta-Salat genau das Richtige für dich. 😊

Zutaten (für 2 Personen): 1 kleine Wassermelone, 200 g Feta, 6 Cocktailtomaten, 2 handvoll Rucola, 2 EL dunkler Balsamico-Essig, 2 EL Olivenöl, Oregano, Basilikum, Salz

So geht’s: Die Melone und den Feta in in Würfel schneiden. Die Tomaten achteln und alles miteinander vermischen. Rucola zugeben! Balsamico, Öl und die Gewürze miteinander verrühren und über den Salat geben. Ein frisches Weckerl dazu und genießen!

5. Süße Sünde

Es geht doch nichts über eine köstliche Nachspeise nach einem festlichen Mahl. Und wenn man schon mal einen Kühlschrank ganz für sich alleine hat (und sein Joghurt nicht zwischen verschimmeltem Salat und gammeligen Avocados rauswühlen muss), bietet sich ein Mango-Sorbet doch wunderbar an. Lecker, easy und nicht mal sooooo ungesund 😉

Zutaten (für 4 Portionen): 85 g Zucker, 85 ml Wasser, 2 Stk. Mango, 1 1/2 EL Limettensaft

So geht’s: Mangos schälen, entkernen und in Würfel schneiden. Zucker mit Wasser in einem Topf aufkochen, bis sich der Zucker aufgelöst hat. Ganz auskühlen lassen. Die Mangos pürieren und mit dem Zuckersirup und dem Limettensaft vermischen. Nun in der Eismaschine eine Stunde einfrieren lassen – Fertig! Wer keine Eismaschine hat: Die Masse in eine flache Form füllen, mit Alufolie bedecken und ca. 3-4 Stunden in den Gefrierschrank stellen. Anschließend die Masse mit einer Gabel in grobe Stücke zerkleinern und wieder in den Mixer geben. Solange mixen, bis das Sorbet seine typische Konsistenz erreicht.