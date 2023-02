Der Februar ist zwar der kürzeste Monat des Jahres, er kann für viele aber auch sehr transformierend sein. Besonders für drei Sternzeichen gibt es jetzt nämlich die Möglichkeit für einen Neustart!

Denn auf sie wartet ein neuer Motivations-Schub!

Fische

Die Zeit der Fische ist gekommen! Denn seit 20.2. ist offiziell pisces season! Und die beflügelt das Tierkreiszeichen mit neuer Kreativität, Energie und einer großen Portion Motivation. Die Fische fühlen sich endlich angekommen und genießen die mentale Transformation, die ihren Alltag nachhaltig verändert! Für sie folgt jetzt ein Neustart in allen Lebensbereichen, bei dem sie endlich alte Probleme und Schwierigkeiten aus dem Weg räumen können und sich voll und ganz auf sich konzentrieren!

Krebs

Die Krebse haben die vergangenen Wochen intensiv zum Reflektieren genutzt. Das vergangene Jahr hatte für sie nämlich noch einige Fragezeichen hinterlassen, die bis Ende Februar endlich vollständig geklärt sind. Und jetzt, wo all die Altlasten beseitigt sind, heißt es: Neustart! Und diesen leben die Krebse in vollen Zügen aus. Denn sie haben endlich das Gefühl, mit sich und ihrem Umfeld im Reinen zu sein und nutzen die Möglichkeit für einige große Veränderungen! Die Krebse finden jetzt zu sich, setzen neue Prioritäten und entdecken neue Leidenschaften, die ihre Freizeit deutlich bereichert.

Skorpion

Auch die Skorpione profitieren als Wasserzeichen vom Monat der Fische! Für sie sind die kommenden Wochen geprägt von Liebe und Zuneigung; ein absolut neues Gefühl in diesem Jahr. Denn zuvor fühlten sich vor allem die Single-Skorpione ziemlich isoliert und teilweise sogar einsam. Für sie entstand der Eindruck, dass sie in ihren Routinen festgefahren sind. Doch mit dem Aufschwung Ende Februar verschwinden diese Ängste. Das bedeutet für das Tierkreiszeichen einen Neustart in Sachen Dating und Beziehungen, den sie dringender notwendig hatten, als sie es sich eingestehen möchten!